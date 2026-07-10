ZOZO海洋体育场将改建为穹顶球场

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职业棒球千叶罗德海洋队主场“ZOZO海洋体育场”计划改建为带穹顶的体育场。建成之后，将成为日本第七个“巨蛋球场”。

力争2034年前后投入运营

千叶市、千叶乐天和永旺三方6月2日共同宣布，将在明年之前制定基本计划，并对可行性做出最终判断，力争在2034年前后投入运营。

管辖体育场的千叶市政府于今年5月发布消息称，将把1990年启用的该体育场迁移至大约1公里外的场所进行改建。起初的方针是建设露天体育场，但千叶乐天以防暑降温和顺应社会呼声为由，要求有关方面重新探讨计划，建设封顶球场。

日本的巨蛋球场

日本的全天候型体育馆（巨蛋球场）包括以下几处（按启用时间先后顺序）。

东京巨蛋（东京都，1988年启用）



东京巨蛋（photoAC）

日本第一座巨蛋球场。采用了通过提高内部气压支撑玻璃纤维穹顶的构造。可容纳55000人，是职业棒球读卖巨人队的主场。

瑞穗PayPay福冈巨蛋（福冈市，1993年启用）



瑞穗PayPay福冈巨蛋（photoAC）

日本首个具备‌可开闭穹顶‌功能的体育场。可容纳40412人，是职业棒球福冈软银鹰队的主场。

京瓷大阪巨蛋（大阪市，1997年启用）



京瓷大阪巨蛋（photoAC）

位于注入大阪湾的木津川河口附近，利用强劲海风进行自然换气。最多可容纳55000人，是职业棒球欧力士野牛队的主场，阪神虎队等球队也在这里举办比赛。

万特力名古屋巨蛋（名古屋市，1997年启用）



名古屋万特力巨蛋（photoAC）

穹顶中央是双重玻璃结构，晴朗日子的白天无需灯光照明也可以举办活动或比赛。可容纳49185人，是职业棒球中日龙队的主场。

Belluna西武巨蛋（埼玉县所泽市，1999年由露天改建而成）



Belluna西武巨蛋（photoAC）

1979年启用当初是露天的“西武狮队球场”，1999年安装了穹顶。可容纳31552人，是职业棒球埼玉西武狮队主场。

Daiwa House PREMIST札幌巨蛋（札幌市，2001年启用）



Daiwa House PREMIST札幌巨蛋（photoAC）

位于日本最北端的全天候型巨蛋球场。铺设了可动式天然草坪，2002年还在这里举办了日韩世界杯的比赛。最多可容纳53820人，是日本职业足球联赛北海道札幌冈萨多队的主场。另外，这里也曾是职业棒球北海道日本火腿斗士队在2022年前使用的主场。

东京筑地也将诞生巨蛋体育馆



ES CON FIELD北海道（photoAC）

此外，还有一座名为“ES CON FIELD北海道”（北海道北广岛市，2023年启用）的球场，它是日本首个配备了开闭式屋顶（非穹顶型）的天然草坪棒球场，可容纳大约35000人。2023年成为北海道日本火腿斗士队主场。

另一方面，三井不动产和读卖新闻集团等正在推进一项建设计划，将于2035年前在东京都中央区筑地市场旧址上建成并启用一座可容纳5万人的全天候型体育场。

标题图片：ZOZO海洋体育场（时事社）

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