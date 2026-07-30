“衰老”成为超老龄化社会重要死因

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即使超老龄化社会长寿的人越来越多，也并非可以永生。相较于强行延长寿命的抢救治疗，更愿意平静地迎接生命终点——人们对死亡的态度也在随着时代变迁而变化。

日本厚生劳动省发布的人口动态统计数据（概数）显示，2025年死亡人数为1589489人。虽然较战后最多的2024年（1605378人）减少了15889人，但依然处于高位水平。

从不同死因来看，癌症造成的死亡人数最多（378812人，死亡率=每10万人中有317.3人），其次是心脏病（高血压性心脏病除外）造成220447人死亡（死亡率184.7）、衰老造成214711人死亡（死亡率179.9）、脑血管疾病造成100355人死亡（死亡率84.1）。

从各种主要死因的死亡率逐年变化情况来看，癌症自1981年以来一直是首要死因。2025年癌症造成的死亡人数占到死亡总人数的23.8%，几乎相当于四分之一死于癌症。

心脏病（高血压性心脏病除外）在1985年取代脑血管疾病成为二号杀手，2025年造成的死亡人数占到死亡总人数的13.9%。衰老造成的死亡人数在战后呈现下降趋势，但2001年以后转为增加，2018年取代脑血管疾病成为第三大死因，2025年造成的死亡人数占到死亡总人数的13.5%。

衰老死亡人数增加的最大原因在于老龄化问题日益加剧，80岁以上人口已经占到总人口的10%。此外，自推行护理保险制度之后，居家医疗和在护理设施给予临终关怀的情况增多，不再像医院那样实施延命治疗，将平静离世视作“寿终正寝”的社会接纳氛围逐渐形成，这一因素也产生了一定影响。

标题图片：PIXTA

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