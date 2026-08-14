日本“Flat35”房贷利率升至3.21%

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日本的主流长期固定利率住房贷款“Flat35”，6月上升至创新高的3.21%。住宅价格大幅上涨，再加上付息负担，购房门槛似变得越来越高。

市场对通胀的担忧导致利率上升

Flat35指的是住宅金融支援机构（原住宅金融公库）与民间金融机构合作提供的最长期限35年的住房贷款长期固定利率。6月最低适用利率达到3.21%，时隔17年再次站上3%大关。自推行现行制度，也就是具有可比性的2017年1月以来尚属首次。

背景原因在于物价上涨。Flat35的利率水平受到长期利率（10年期国债利率）影响。除了对财政健全化工作的担忧外，近段时期市场预测中东局势恶化和原油价格飙升推动通胀加速，进而导致长期利率持续上升。

日生基础研究所相关人士表示，Flat35最低利率是制度调整前2016年8月的0.9%。与当时相比，目前首都圈新建商品房价格（12个月移动平均）上涨3922万日元至9585万日元。假设用Flat35贷款住宅总价的九成，那么和2016年8月相比，现在每月还款的本金负担增加98003日元，利率上涨造成的利息负担增加102668日元，合计负担增加200671日元。

另一方面，不同于Flat35这种长期固定利率贷款，民间金融机构提供的浮动利率型住房贷款维持在1%左右（优惠后利率）的低水平。受到日本银行希望缓慢上调政策利率这一金融政策的影响，从现状来看，浮动型住房贷款利率依然比固定型低2%左右。80%的住房贷款者选择了短期浮动型贷款。

不过，针对短期浮动型利率，日生基础研究所客座研究员小林正宏指出，长期利率已经先行上升，通胀预期正在加强。伊朗局势等问题如何发展尚不得而知，“若是万一利率上涨也有余力承受的人士，那么浮动型利率贷款可能也无所谓；但若是一直担心利率上升的人士，那么也可以考虑选择固定型，这样更加放心”。

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