日本老年人医疗费负担增加

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医疗费自付少是再好不过的事。但如果考虑到实际的医疗费是由谁在负担，或许就没办法一直逃避了。

老年人的医疗费负担增加在所难免？

随着老龄化问题不断加剧，医疗和护理所需费用增加，作为经济支柱的在职人群的负担日益加重。

健康保险组合联合会（健保联）今年1月针对3000人实施的医疗护理保险制度相关意识调查显示，针对调整在职人群和老年人群负担的问题，37.1%的受访者表示“增加老年人群负担不可避免”。这一比例是认为“增加在职人群负担不可避免”的18.1%的两倍多。从年龄段来看，70到79岁受访者的该比例为38.8%，80到89岁为41.9%，似乎作为当事人的老年群体也做好了一定程度的心理准备。

目前，70到74岁老年人医疗费的自付比例原则上定为20%，75岁以上为10%。

从各代人负担公平性的观点出发，有人提出把自付20%的对象年龄上调5岁。针对这一方案，整体上35.7%的受访者表示“赞成”，比例高于“反对”（22.5%）人群。但如果实际上调对象年龄，那么首当其冲的60到69岁和70到79岁人群，表示“赞成”和“反对”的受访者比例则不相上下，均在30%左右。

个人负担小，孩子“首先去医疗机构就诊”

出现轻度身体不适症状时，整体上30.6%的受访者会“首先去医疗机构就诊”，大半受访者会先服用非处方药观察情况。家中有18岁以下子女的493个家庭，69.2%表示会让孩子“首先去医疗机构就诊”。

学龄前儿童医疗费的自付比例为20%，小学生以上儿童为30%，但作为育儿支持措施，许多地方政府都会给予补助，多数情况会变成无偿医疗或只需花费数百日元。因此，似乎许多家长会选择前往医疗机构就诊，这样“比购买非处方药更实惠”。

虽然自付为零或者很少，但医疗费却是由公共医疗保险投保人支付的保险费等资金来负担的。关于这一点，54.4%的育儿家庭表示“不知道”。

标题图片：illustAC

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