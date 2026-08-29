令和大米危机：2025年民间进口量达96000吨

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近日公布的2025年《粮食、农业与农村白皮书》显示，2025年民间贸易大米进口量为96834吨。受价格暴涨影响，大米进口量暴增至上一年（1015吨）的95倍。

日本进口的大米分为两部分，一是政府管理的免关税最低准入配额（全年约77万吨），二是民间企业进口贸易。民间进口的大米每公斤征收关税341日元，近年来的进口量在600到1000吨之间浮动。

白皮书对进口量大幅增加表现出忧虑，指出“如果今后继续保持这种倾向，国产主食用米需求减少，将对国内生产造成影响”。

零售价格翻倍

此次发布的白皮书以专题形式介绍了2024年夏季以后发生的“令和大米危机”，剖析了价格暴涨的经过、主要原因和政府的应对措施。2025年5月大米零售价格为5公斤4260日元，同比（2127日元）大涨约一倍。之后小幅波动，2026年5月降至略低于4000日元的水平。

收购商和批发商之间的相对交易价格方面，2024年产大米价格同比上涨64.4%。截至2026年2月，2025年产大米价格同比上涨44.2%。

“认为产量充足”

白皮书提及，基于人口减少的状况，农林水产省认为主食用米需求处于减少趋势。但实际上赴日外国游客增加拉动消费扩大、2023年产大米精米产出率下降（高温热害等）造成供应减少、在家庭购买量增加等因素叠加，“需求预测与实际情况之间出现了偏差”。

针对2024年夏季大米供应紧张以来政府的应对措施，白皮书总结称：“由于认为产量充足，所以政府在掌握实际流通情况方面态度较为消极，面向市场发布信息和沟通对话的工作不够到位。”同时提到释放储备大米“不够及时，未能打消批发商的不安情绪”，承认了应对措施的滞后问题。

标题图片：PIXTA

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