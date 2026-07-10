泰国和印度对日好感度最高

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虽然受到日中关系恶化和中东局势动荡等消极因素影响，但今年1到4月四个月的赴日外国游客人数依然突破了1400万人。他们到底是因为想要什么、喜欢什么而来到日本旅游的呢？

韩国对日好感度改善

数字营销企业AUN咨询公司（总部位于东京）5月上旬到中旬期间面向14个国家和地区实施了一次对日好感度和访日意愿问卷调查。

结果显示，印度的对日好感度最高，表示“非常喜欢”和“喜欢”的受访者合计比例高达99.5%，其次是泰国（99.3%）、印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚（均为99.1%）。

韩国的对日好感度为86.9%，较上一年调查大幅上升了15.1个百分点。据分析是受到日韩关系改善的影响，访日意愿也呈现恢复之势。而美国的对日好感度同比下降7.8个百分点至84.0%。

表示“很讨厌”和“讨厌“的受访者比例方面，中国大陆受访者达42.9%，远高于其他国家和地区。

针对表示对日本有好感的受访者，列出“四季和自然”“日本饮食”“治安”“商品质量好”“历史和文化”“漫画和动漫”“物价便宜”七个选项，询问了他们抱有好感的原因。

“漫画和动漫”在亚洲部分地区受访者中的支持率较高，但欧美澳地区受访者的关注度较低。

另一方面，“历史和文化”在亚洲地区受访者中的支持率相对较低，比如在韩国和中国大陆的支持率不到10%，但在欧美澳地区的支持率超过了20%。

在不会下雪的泰国、马来西亚等东南亚国家，受访者对“四季和自然”的支持率较高。

得到最广泛支持的是“日本饮食”，无论是亚洲地区还是欧美澳地区的受访者都表现出较大的兴趣。

标题图片：photoAC

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