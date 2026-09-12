边看手机边开车，造成的重伤和死亡事故创新高

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今年3月新名神高速公路上一名司机边看手机边开车造成追尾并导致6人死亡的事故，至今仍让人记忆犹新。机动车重伤和死亡事故在新冠疫情期间一度减少，但最近几年再次转为增加趋势。

瞥一眼也有危险

日本警察厅的调查显示，2025年，边看手机边开车造成的机动车重伤和死亡事故达到148起（其中死亡事故26起），创下自开始统计的2015年以来的历史新高。2019年，日本修订《道路交通法》，上调了分心驾驶的罚分和罚款，2020年新冠疫情导致人们减少外出，手机相关事故一度下降，但2021年以后已经连续五年增加。

手机相关机动车事故大部分是因为边看手机边开车的分心驾驶。死亡事故在所有事故中的占比达到2.7%，是与手机无关事故（0.8%）的3.4倍之多。

3月在三重县龟山市新名神高速公路隧道内发生的事故，警方认定原因在于大卡车司机驾驶时看手机想操作截屏。卡车追尾前方私家车，造成包括3名儿童在内的共6人死亡。据报道，检方在第一次公开审理的开场陈述中表示，被告卡车司机“分神了13秒左右，其间卡车一直在以82公里时速继续行驶”。

各种研究报告表明，司机普遍觉得只要看手机超过2秒就可能发生危险。警察厅的数据显示，以60公里时速行驶，2秒会前进33.3米。即使感觉自己留够了车距，但一瞬间的大意也很可能引发事故。

标题图片：PIXTA

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