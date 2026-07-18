2025年献血人数和献血量基本和往年持平

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为了救治中老年人，还要依靠中老年人来献血。难道这也是受到了少子老龄化的影响？

献血也受到了少子化的影响

日本赤十字社的统计显示，2025年全国献血人数同比增加0.3%至5001234人，总献血量同比增加0.01%至2243566升，基本没有变化。

各年龄段献血人数（人次）

16到19岁：215063人

20到29岁：651483人

30到39岁：692506人

40到49岁：1041107人

50到59岁：1589829人

60到69岁：811246人

观察1995年以来各个年龄段献血人数的变化可以发现，50到69岁的中老年献血者呈单边增加之势，但90年代以前曾是主力的20到29岁献血者呈现长期渐减倾向。30到39岁献血者在2010年以后、40到49岁献血者在2020年以后持续减少。

除了少子老龄化的影响外，新冠疫情之后，献血车前往企业和购物中心等场所的出动次数减少了。此外，随着远程办公模式的普及，在企业和大型写字楼等场所也招募不到多少献血者。

输血用血液制剂和从血液中提取特定蛋白质的血浆分离制剂大多用于老年人的医疗。由于少子老龄化的人口结构无法轻易改变，为了支撑老年人的医疗救治，如何确保年轻一代献血者已成为紧迫课题。

标题图片：photoAC

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