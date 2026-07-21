很多日本60岁以上老年人想继续工作

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近日一份调查显示，在针对四个国家的比较调查中，日本“希望从事有偿劳动”的60岁以上老年人比例最高。背景原因似乎是对于“养老储备”的担忧。

日本的“生活无忧”比例最低

日本内阁府针对日本、美国、德国和瑞典四国60岁以上老年人实施的2025年《老龄社会对策综合调查》（关于老年人生活和意识的国际比较调查），于6月12日公布了调查结果。

调查显示，关于今后的工作意愿，表示“希望从事（继续从事）有偿劳动”的日本60岁以上老年人占比为46.1%，在四个国家中最高。所有国家表示“公共养老金”是“主要收入来源”的受访者占比都达到了大约六七成，而表示“工作收入”是“主要收入来源”的日本受访者最多，比例为27.3%，远高于排在第二位的德国（19.3%）。而表示日常生活无忧的日本受访者比例仅有26.2%，在四个国家中最低。可以看出日本老年人感觉仅靠公共养老金不足以支撑生活，希望继续工作。

偏重“存款”

关于现有储蓄和资产作为养老储备是否充足这个问题，日本受访者表示担心，有近六成人回答“不太充足”或“完全不够”。而表示“社会保障体系可以提供足够的保障”的比例仅为1.0%，在四个国家中最低，这也是日本的一个特点。

关于60岁以前为晚年生活做的准备，其他国家的受访者普遍做了个人养老金、投资信托、房地产投资等多元化的养老准备，而日本受访者给出“存款”以外回答的比例相对较低。之所以对晚年的经济状况感到担忧，背景原因或许也在于日本人重视存款的储蓄方式。

标题图片：PIXTA

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