日本2025年工伤造成135000人伤亡

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相较于经济高速增长时期，日本的工伤伤亡人数已经大幅减少，但近年来呈现出渐增倾向。随着上岗工作的老年人越来越多，60岁以上老年人占到了伤亡人数的三成。

日本厚生劳动省公布的数据显示，2025年工伤造成的死亡人数（新冠疫情造成的死亡除外）为700人（同比减少46人），创历史新低。停工超过4天的伤亡人数为135333人（同比减少385人），连续五年超过13万人。

60岁以上伤亡人数为42318人，创历史新高。老年人的占比逐年上升，2025年达到了31.3%。

死亡人数大幅减少

工伤造成的死亡人数在30年前的上世纪90年代曾超过2000人，现在已经降至近三分之一的水平；而停工超过4天的伤亡人数在2009年降至105718人之后，最近几年呈现出缓慢增加的倾向。

从行业来看，死亡人数最多的是建筑业，2025年为214人（31%），制造业为115人，卡车等陆地货运业为80人。停工超过4天的伤亡人数最多的行业是制造业，共有26371人。

从工伤的发生率来看，2023年每1000名60岁以上劳动者的全年发生率（年千人伤亡率）为4.022，60岁以上男性劳动者的工伤发生率约为30到39岁人群的2倍，女性约为4倍。

标题图片：PIXTA

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