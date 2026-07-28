日本政府发布指导意见，旨在解决女性如厕排长队问题

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车站、商业设施、大型活动场所等的女厕门前总是排长队的问题一直饱受诟病。其中的深层原因到底是什么？

努力实现“男女入厕等待时间平等”

经过召开专家会议和征求公众意见等酝酿工作，日本国土交通省6月12日敲定了《关于厕所便器数相关标准和适用方法的指导意见》，要求制定厕所便器数标准的有关学会、行政部门和设施管理者等，均衡配置便器数，保证男女入厕等待时间平等。比如，意见规定“在男女使用人数大致相当的设施，女厕便器数量应多于男厕”。

女厕便器数量少于男厕

国土交通省2025年的调查显示，将男厕便器（大小便器数合计）数量设为1时，车站、机场、客运码头等设施的女厕便器数量均小于1。该省相关人士推测“建造之初是按照男性使用者较多的前提来设置便器的”，分析认为现在越来越多女性进入社会，“男女便器数量与使用者结构产生了偏差”，这是导致排队的一个原因。

西式便器的普及延长了如厕时间

男女厕所使用时间均呈现变长倾向。中日本高速公路公司的调查显示，和11年前相比，高速公路服务区和停车区的男女厕所平均占用时间分别延长了大约60秒和30秒。国土交通省指出，其中的一个原因，在于传统日式蹲厕逐渐被西式便器取代，厕所隔间内也变得整洁舒适了。

出于如厕以外的目的使用隔间

国土交通省2025年的调查显示，表示“只为如厕”而使用厕所隔间的男女受访者比例分别约为40%和30%。女性受访者中，表示在隔间“整理仪容”“化妆”“换衣服”的人较多，男性则是“操作手机或平板等设备”的人较多。国土交通省在指导意见中要求采取相关措施，比如提醒使用者注意礼仪，并在隔间外设置化妆间或长椅等，以缩短隔间占用时间。

标题图片：PIXTA

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