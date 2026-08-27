2025年山岳遇险人数创新高

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2026年暑期登山旺季即将到来，日本警察厅公布了2025年山岳遇险概况。遇险总人数达到3623人，创历史新高，遇险事件为3122起，居高不下。

2025年日本的山岳遇险事件同比增加176起，遇险人数同比增加266人。死亡和失踪332人（同比增加32人），受伤1480人（同比增加90人）。遇险者中，约半数平安获救，约四成受伤获救，近一成死亡或失踪。

山岳遇险事件在2011年前后全年不到2000起，之后除新冠疫情期间外，长期处于单边增长趋势。据分析，背景原因在于将登山作为兴趣的爱好者越来越多，以及中老年人登山者增多。

赴日外国游客的山岳遇险事件同比增加75起至174起，246人遇险（其中死亡和失踪6人），均创下2018年开始此项统计以来的新高。

遇险首要原因是“迷路”

从3623名遇险人员的目的来看，登山（包括远足、滑雪登山、瀑布攀爬等）占79.1%。采摘野菜、蘑菇等山货占6.5%。

遇险原因方面，迷路占比最高，达到30.9%，其次是摔跤（19.2%）、滑落（17.3%）、疲劳（9.8%）、生病（8.1%）。

遇险者中，40岁以上2739人，占到总数的75.6%，60岁以上1723人，占到总数的47.6%。死亡和失踪人员中，40岁以上304人，占到总数的91.6%，60岁以上221人，占到总数的66.6%。

穗高连峰遇险人员增多尤为突出

从都道府县来看，发生山岳遇险事件最多的是长野县（358起），其次是北海道（199起）、山梨县（192起）。遇险者增多尤为突出的是穗高连峰（78人，较五年平均值增加38.3%）。虽然海拔较低但登山者众多的高尾山（东京都），2025年有106人（较五年平均值增加4.5%）遇险。

标题图片：PIXTA

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