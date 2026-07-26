晚年护理需要2300万日元，六成受访者没有做好准备

日本信息库

自古以来，长生不老一直是人类的梦想……。但“人生百年时代”逐渐带有现实意味的时候，大家是否又会开始惧怕长寿呢？

六成受访者对即将面临的护理问题“没有做好准备”

日本是全球屈指可数的长寿国家。虽然拥有了“寿”，但退下工作岗位后的漫长人生的生活费、护理费等开销的烦恼无穷无尽。

运营养老院和护理设施搜索网站“LIFULL护理”的LIFULL senior公司（东京千代田区）按照“以需要护理的状态在家中生活一年，入住收费养老院五年”的假设情况推算，每个人需要花费的护理费用总额为2295.6万日元。

LIFULL senior6月初针对304名开始意识到将来自身护理问题的“50到69岁”民众，和317名迟早需要考虑父母护理问题的“30到49岁”民众实施了一次护理费用相关意识调查。

针对50到69岁人群询问“觉得自身护理需要花费的金额”，表示“不知道”的受访者最多，占比达42.1%。同时，关于实际的准备情况，超过半数（约56.2%）受访者表示“没有准备”。只有6.2%的受访者表示准备好了与推算金额2300万日元同等水平的“2000万日元以上”。

另一方面，关于如何看待从子女处获得护理费用支持，38.2%的受访者表示“不太指望”，46.1%表示“完全不指望”，合计超过80%的父母不指望获得支持。但如果没有充足储蓄又需要护理，子女负担费用缺口的情况并不少见。LIFULL senior相关人士表示，“为了减轻双方的负担，需要尽早商量，收集信息，以便减少费用开支”。

东京中心地区和车站附近的养老设施便利性高，但受到地价影响，入住费用和月度费用都会偏高。如果把视野扩大到距离心仪区域稍远一些的郊区或附近城镇，有时就能大幅降低费用。

从“LIFULL护理”登出的费用行情来看，只要不局限于东京，把神奈川、千叶、埼玉纳入选项就可以降低费用。比如，和东京都相比，埼玉的养老设施入住费用要低620万日元，月度费用要低7.4万日元。

标题图片：photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。