酷日本机构巨亏，面临裁撤

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旨在把日本的文化产品推广到全世界的官民基金“酷日本机构”累计亏损超过500亿日元。未能达成政府目标，今后将研究整合裁撤问题。

日本政府出资1406亿日元

海外需求开拓支援机构（酷日本机构）6月24日发布的2025年事业报告显示，销售额同比减少约88%至44亿日元左右，计提净亏损约157亿日元。

酷日本机构成立于2013年11月，截至2026年4月，出资总额为1513亿日元，其中日本政府出资1406亿日元。为追求“将‘日本的魅力’和产业化发展相结合”，日本政府和民间企业共同出资，针对日本文化产品、各地区和传统产品的海外推广事业和观光产业等进行了长期的持续投资。



“大阪酷日本园区”开园，从大阪向世界传播日本文化。酷日本机构出资建设，2019年2月23日（时事社）

包括风险较高，光靠民间难以投资的海外项目和中长期项目等在内，迄今为止共计向83个项目投资了2040亿日元，但在未能收回初始资金的情况下撤出的项目频出，在开拓海外需求和激发日本产业活力等方面的投资效果遭到强烈质疑。结果就是结果，巨额的赤字逐年累积扩大。

亏损持续扩大

经济产业省自2019年起制定过三次必须达到的最低投资计划。2022年11月经过第二次修订的计划规定，2024年累计亏损见顶，2025年累计亏损控制在426亿日元以内，但后来亏损持续扩大，未能完成目标。

经济产业大臣赤泽亮正表示，如果没有实现目标，“将研究包括裁撤机构、与其他机构整合等在内的具体解决办法”，预计近期将成立专门的研讨小组。

标题图片：酷日本机构成立仪式上的剪彩环节（2013年11月25日，时事社）

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