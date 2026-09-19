新干线500系列车即将退役

新干线500系列车即将退役生活与旅游 社会 财经
日本第一款商业运行时速达到300公里的新干线列车即将退出历史舞台。本文将介绍曾共同书写了东海道、山阳、九州新干线提速历史的历代列车。
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动漫角色联名列车深受喜爱
500系（1997-2027年，300km/h）
因车体老化而将于2027年1月退役的500系1997年投入使用，在山阳新干线（新大阪至博多）的商业运行中达到了当时世界最快的时速300公里。像飞机一样圆润的车身和向前突出的车头是其标志性特征。
不再作为“希望号”执行定期班次运行任务之后，该车型主要作为“回声号”列车在山阳新干线区间运行，期间它与动漫《新世纪福音战士》和卡通角色“HELLO KITTY”的限时联名主题列车活动深受旅客喜爱。
东海道、山阳、九州新干线历代列车一览
其他东海道、山阳、九州新干线历代列车如下所示（标注速度为面世之初的数值）。
0系（1964-2008年，210km/h）
这是1964年东京奥运会开幕前夕投入运营的东海道新干线第一代列车。投入运营之初，它作为“光号”列车在东京至新大阪区间运行，单程用时4小时，被称作“梦之超级特快列车”，作为象征日本经济高速增长的交通工具，在日本人的日常生活中落地生根。
100系（1985-2012年，220km/h）
国铁时代末期，作为0系新干线的换代列车投入运营，最高时速提升了10公里。新干线上首次投入双层列车。
300系（1992-2012年，270km/h）
使用铝合金材料实现了车体轻量化，东京至新大阪区间用时缩短约30分钟至2小时30分钟。
700系（1999年-，285km/h）
此款列车是在300系和500系的技术基础上开发而成的。为降低进入隧道时的空气阻力，车头采用了独特形状的设计，被亲切地称为“鸭嘴”车头。
800系（2004年-,260km/h）
2004年投入到部分开通的九州新干线。现在作为“燕子号”列车在博多至鹿儿岛中央站区间运行。
N700系/N700系A（2007年-，300km/h）
N700系S（2020年-，300km/h）
700系的换代列车。东海道新干线东京至新大阪区间用时缩短5分钟至2小时25分钟。
N700系S8000款型（2022年-，260km/h）
作为西九州新干线“海鸥号”列车在武雄温泉至长崎区间运行。通过接驳换乘传统铁轨“RAIL海鸥号”特快列车，博多至长崎区间最短用时1小时20分钟。
标题图片：500系新干线（photoAC）
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