新干线500系列车即将退役

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日本第一款商业运行时速达到300公里的新干线列车即将退出历史舞台。本文将介绍曾共同书写了东海道、山阳、九州新干线提速历史的历代列车。

动漫角色联名列车深受喜爱

500系（1997-2027年，300km/h）

因车体老化而将于2027年1月退役的500系1997年投入使用，在山阳新干线（新大阪至博多）的商业运行中达到了当时世界最快的时速300公里。像飞机一样圆润的车身和向前突出的车头是其标志性特征。



500系“HELLO KETTY新干线”（photoAC）

不再作为“希望号”执行定期班次运行任务之后，该车型主要作为“回声号”列车在山阳新干线区间运行，期间它与动漫《新世纪福音战士》和卡通角色“HELLO KITTY”的限时联名主题列车活动深受旅客喜爱。



500系“500 TYPE EVA”（photoAC）

东海道、山阳、九州新干线历代列车一览

其他东海道、山阳、九州新干线历代列车如下所示（标注速度为面世之初的数值）。

0系（1964-2008年，210km/h）



新干线0系（photoAC）

这是1964年东京奥运会开幕前夕投入运营的东海道新干线第一代列车。投入运营之初，它作为“光号”列车在东京至新大阪区间运行，单程用时4小时，被称作“梦之超级特快列车”，作为象征日本经济高速增长的交通工具，在日本人的日常生活中落地生根。

100系（1985-2012年，220km/h）



新干线100系（photoAC）

国铁时代末期，作为0系新干线的换代列车投入运营，最高时速提升了10公里。新干线上首次投入双层列车。

300系（1992-2012年，270km/h）



新干线300系（photoAC）

使用铝合金材料实现了车体轻量化，东京至新大阪区间用时缩短约30分钟至2小时30分钟。

700系（1999年-，285km/h）



新干线700系（photoAC）

此款列车是在300系和500系的技术基础上开发而成的。为降低进入隧道时的空气阻力，车头采用了独特形状的设计，被亲切地称为“鸭嘴”车头。



山阳新干线700系“Hikari Rail Star”（photoAC）

800系（2004年-,260km/h）



新干线800系（photoAC）

2004年投入到部分开通的九州新干线。现在作为“燕子号”列车在博多至鹿儿岛中央站区间运行。

N700系/N700系A（2007年-，300km/h）

N700系S（2020年-，300km/h）



新干线N700系S（photoAC）

700系的换代列车。东海道新干线东京至新大阪区间用时缩短5分钟至2小时25分钟。



在新大阪至鹿儿岛中央站区间运行的山阳九州新干线“瑞穗号”N700系7000款型（photoAC）

N700系S8000款型（2022年-，260km/h）



西九州新干线“海鸥号”（photoAC）

作为西九州新干线“海鸥号”列车在武雄温泉至长崎区间运行。通过接驳换乘传统铁轨“RAIL海鸥号”特快列车，博多至长崎区间最短用时1小时20分钟。

标题图片：500系新干线（photoAC）

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