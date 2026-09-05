2025年京都游客人数首次突破6000万人

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京都市近日公布的《观光综合调查》结果显示，2025年游客人数达到6279万人，首次突破6000万人。旅游消费总额20474亿日元，创历史新高。

住宿游客半数来自外国

调查基于日本观光厅的通用标准实施，结合住宿税数据和住宿设施问卷调查，对各项数值进行了推算，并对实际游客（日本人4734人，外国人1734人）进行了问询调查。

结果显示，游客总人数中，日本人为5011万人，外国人为1268万人。外国游客较新冠疫情前的2019年（886万人）增加了382万人（43.1%），同比增加了180万人（16.5%）。

修学旅行人数为67万人。全国参加修学旅行的学生中，平均每五人就有一人到访京都。

住宿游客人数也创出1659万人的历史新高。其中，日本人849万人，外国人809万人，两者相差无几。从累计住宿人次来看，外国人1731万人次，日本人1251万人次。京都的酒店和旅馆住宿游客超过半数都是外国人。

吸引外国游客最多的景点（多选）是清水寺（171名做出回答的受访者中69.7%列举）。其次是二条城（60.4%）、祇园周边（56.2%）、伏见稻荷大社（53.0%）、京都站周边（45.5%）等。

列举最多的不满理由是“拥挤”

在问询调查中，超过九成受访者表示“对京都旅行感到满意”，但表示“有遗憾之处”的日本和外国受访者占比分别达到了47.2%和21.0%。日本人和外国人列举最多的理由都是“拥挤（游客太多等）”。外国游客列举较多的理由还有“时间紧张（日程安排过多不能从容游玩等）”“公共交通工具（没有想象中方便等）”“气候（天气炎热等）”。

标题图片：京都清水寺，2013年12月摄（产经Visual）

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