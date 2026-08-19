银座鸠居堂前，连续41年雄踞路线价榜首

日本信息库

银座（东京都中央区）对于日本人而言，是象征大都市的场所之一，也是许多外国游客的必游之地。位于银座中心地段“4丁目十字路口”附近的日式文具店鸠居堂前，多年来一直雄踞路线价榜首。

明信片大小的一块地皮价值79万日元

7月1日，日本国税厅公布了作为征收继承税和赠予税计算标准的2026年土地路线价（截至1月1日）。住宅用地和商业用地等“标准宅地”的全国平均评估基准额同比上涨2.9%，已连续五年上升。背后的驱动因素主要包括以城市地区为中心的住宅需求高涨，以及面向赴日游客的休闲度假设施开发等。

路线价最高的是位于东京都中央区银座5丁目的文具店鸠居堂前，每平米5336万日元，同比上涨11.0%，连续41年雄踞榜首。明信片大小的一块地皮就价值79万日元。

入境游热潮推高地价

全国各税务署的最高路线价上涨率前三名依次是长野县白马村（32.7%）、长野县野泽温泉（31.3%）和北海道富良野市（28.0%），它们均是热门滑雪度假胜地。近年来，全球各地大量滑雪和雪地滑板爱好者为寻求高质量的粉雪（水量极低、松软干燥如粉末的雪——译注）而纷纷慕名前来。

上涨率第四名是台东区浅草的雷门大道，这里对于外国游客来说也是东京地标性的场所。入境游热潮促进酒店开业和商业设施开发，由此拉动了地价的上涨。



浅草 雷门前（photoAC）

各都道府县政府所在地路线价最高的五个城市是东京、大阪、横滨、名古屋和福冈，它们均为大都市。另一方面，最低的五个城市是远离大都市圈的秋田、山口、松江（岛根县）、鸟取，还有北关东地区的前桥（群马县）。上涨率最高的是佐贺（17.0%）、盛冈（岩手县，13.0%），都是受到了周边再开发建设的影响。

标题图片：东京银座鸠居堂前（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。