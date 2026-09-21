日本患有认知障碍的老人日渐成为诈骗对象

日本信息库

消费者厅的调查显示，患有认知障碍的老年人因上门推销等原因被迫购买自身不需要的商品等消费生活咨询案件连续五年增加，达到历史次高水平。老年人本人难以察觉自己上当受害，因此需要家人予以关心和警惕。

本人难以察觉上当

日本消费者厅发布的2026年版《消费者白皮书》显示，2025年，患有认知障碍的老年人或其家属向全国消费生活中心等机构寻求咨询的案件达到10020起，连续五年增加；自该厅于2007年开始逐年进行统计以来，这一数字仅次于强行“寄送商品推销手法”表现突出的2013年，创下历史次高水平。

白皮书列举了“患有认知障碍的年迈母亲独自在家期间，商家上门推销了健康食品和高价被褥”之类的咨询事例。据说患有认知障碍的人无法准确理解商品和服务，往往容易被商家劝诱购买。

同时，多数情况下，其本人对自身是否遭受了损失缺乏认知，家人等身边人员察觉异样后，才到消费生活中心咨询。2025年的咨询案件中，由本人上报的仅占25.8%，74.2%是由他人上报的。

另一方面，从销售和购买的类型来看，“上门推销”和“电话推销”占到45.2%。这有可能并非是自愿购物，而是受到商家单方面推销，甚至有人还蒙受了特殊诈骗的损失。

针对恶性推销和消费者纠纷问题，日本制定了《特定商交易法》，规定商家负有公开重要事项等义务。消费者厅负责人表示，“并非所有咨询案例都触犯了该法”，但同时指出“随着老龄化问题的发展”，咨询案件数量正在增多，需要引起注意。

标题图片：photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。