当今银发族，重视独立生活，不依赖家人

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人生百年时代正逐渐成为现实，晚年的生活方式也在发生巨大变化。老年人聚在一起享受兴趣爱好的景象已是昭和时代的光景……。如今，老年人也开启了“独享生活”的模式。

更愿意一个人自由生活

博报堂生活综合研究所从1986年起每隔10年针对60到74岁民众实施一次问卷调查。1986年时，日本女性平均寿命为80.93岁，男性为75.23岁；而近年来的数据（2024年）显示，女性平均寿命已延长至87.13岁，男性延长至81.09岁。与此同时，雇佣年限延长等社会环境，也发生了巨大变化。

最近40年间，“希望以大家庭形式生活”的受访者比例减少了20.1个百分点，“参加兴趣小组或社区社团等集体活动”的受访者比例减少了19.7个百分点，由此反映出与家人的纽带、对社区社群等的集体归属感大幅下降。另一方面，66.4%的受访者表示“相较于和朋友一起，更多的是独自行动”。表示“更愿一个人去餐厅和酒吧”的受访者比例为48.6%，40年间增长了约3倍。相较于“大家一起行动”，更愿以自己的节奏享受自由自在生活的人越来越多。

关于夫妇的相处方式，人们的观念也发生了巨大变化（1996年开始设置此问题项目）。30年间，“希望死后同穴而葬”和“希望拥有共同兴趣爱好”的受访者比例，分别下降了21.2和24.3个百分点。

表示倾向于不离婚，但夫妇彼此互不干涉的“卒婚”生活状态的受访者，男女比例分别为30.4%和48.3%。相较于“待在一起”，更希望“尊重彼此独立空间”的观念正在普及。

那么，从多大年纪开始算是“长者”“老人”呢？在1986年，大众认知中的“老人”年龄始于71.5岁，而到了2026年，则是75.9岁；“长者”的年龄，也从1986年的72.8岁变为了2026年的75.8岁。如今，人们似乎只有到了75岁以后，才会开始产生自己属于“老年群体”的自我认知。

本调查于2026年1至2月期间实施，对象为生活在首都圈的700名60到74岁民众。

标题图片：PIXTA

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