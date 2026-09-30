2026年农业从业人员跌破100万人

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日本农林水产省公布的数据显示，将农业作为个人主要工作的“核心农业从业者”人数今年首次跌破100万人。

近日公布的2026年《农业结构动态调查》显示，“核心农业从业者”同比减少约5万人（4.8%）至986600人。老龄化导致农业从业者的退休进程明显加快，自2010年（约205万人）以来，在短短16年时间里减少了一半。

39岁以下人员仅占5%

从年龄段来看，农业从业者的平均年龄为67.7岁。70岁以上人员占到整体的56.5%，而30到39岁、20到29岁人员分别仅占3.8%和1.2%。

个人农户和法人合计的“农业经营体”数量同比减少4.44%至799700户。其中，个人经营体同比减少4.6%至759000户，团体经营体增加1.2%至40700户。团体经营体的领导和成员共10900人，同比增加了2600人（2.6%）。

农业经营体的户均经营耕地面积为3.8公顷（北海道34.6公顷，其他都府县2.7公顷），同比增加了5.6%（北海道2.7%，其他都府县3.8%）。以售卖耕作大米为目的水稻种植农业经营体有499500个，同比减少了38800个（7.2%）。其中，58.7%的经营规模不足1公顷，规模1到2公顷的经营体占比为18.6%，2到5公顷的占比为12.8%，5到10公顷的占比为5.1%，10公顷以上的占比为4.8%。

标题图片：PIXTA

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