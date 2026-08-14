半数打工人有过苦夏经历

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从今年夏天起，最高气温超过40度的日子开始被称为“酷暑日”。日本气象厅的季度预报显示，今年的7月和8月大概率会非常炎热……。从心情上来说，人们似乎早已进入苦夏状态。

出梅即进入苦夏季节

Mynavi公司（东京都千代田区）6月上旬针对全国共计2万名20到59岁的企业正式员工实施的调查显示，去年（2025年）有过苦夏经历的受访者比例达到38.1%；若包含往年经历，那么出现过苦夏症状的人更是超过半数，占到56.5%。酷暑难耐的近些年，苦夏已成为职场人群中十分常见的身体不适状况。

去年经历过苦夏的受访者的具体症状中，最多的是“强烈的倦怠、疲惫感”，占比为51.0%，其次是“提不起工作积极性”（40.8%）和“食欲不振”（39.3%）。他们当中64.4%的人表示苦夏“对工作产生了影响”，具体表现为“注意力不集中导致工作效率下降”“没有食欲，没有干劲”“通勤途中和工作中身体不适，工作进度不如往常”，由此可见苦夏对日常生活和工作都带来了负面影响。

去年有过苦夏经历的人中，70.2%产生过“想请假休息”的想法。但这些人当中只有38.1%真正以苦夏为由请了休假，超过六成的人最终没有申请休假。

或许现实情况就是即使身体不适或没有干劲，也很难以“苦夏”为由请假休息。

标题图片：PIXTA

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