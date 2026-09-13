日本年轻女性为何会从地方流向大城市？

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年轻女性正以高于男性的规模从地方向大城市流出。这不仅会造成当下的人口减少，还会因为处于生育年龄段的女性数量下降，导致出生人数进一步缩减，人口减少加速，形成恶性循环。这种现象究竟是什么原因造成的呢？

女性向往大都市倾向强

“东京单极集中”和“地方人口流出”问题正变得越来越严峻。尤其是近年来女性外流的情况十分突出。日本财团为掌握年轻人的想法和行动方式而持续实施《18岁意识调查》，此次针对全国47个都道府县各100人合计4700人询问了他们居住地区的人口、关于地方创生工作的重要度和满意度等问题。

将受访者居住地区分为“三大都市圈中心区域/周边区域”“地方城镇圈中心区域/周边区域”四类进行统计的结果显示，关于人口问题，无论哪个区域的受访者都表示“最好增加”或“最好维持现状”，合计比例都超过了80%。尤其是人口流出和人口减少问题严重的地方城镇圈周边区域，该比例接近三大都市圈中心区域的两倍。

在“希望继续留在当前居住地区（愿望强和弱合计）”的回答中，占比最高的群体分布呈现明显性别差异：女性群体里占比最高的是居住在三大都市圈核心区的人群，男性群体里占比最高的则是居住在三大都市圈周边区的人群。尤其是居住在三大都市圈中心地区的女性中，有80%的人希望继续居住，比男性受访者的该比例高出15%，女性的大都市定居愿望十分鲜明。

调查还围绕各居住地区针对存在问题所采取的相关举措的重要度和满意度进行了广泛询问。

关于托幼设施建设和儿童活动场所打造等“地区育儿政策”，若聚焦居住在地方城镇圈的女性受访者的回答可以发现，无论地方城镇圈中心区域还是其周边区域，表示“非常重要”的受访者超过了七成，而表示“非常满意”的受访者仅占两成左右，两者之间存在显著差距。

关于“地区医疗政策”，居住在地方城镇圈（中心区域和周边区域）的女性受访者中，认为“很重要”的受访者比例超过六成，高于三大都市圈女性和男性。另一方面，她们对政策的满意度相对较低。或许是因为无法想象可以安心生活的未来景象，导致了女性从地方的外流。

调查于5月中旬通过线上方式实施。收到47个都道府县16到19岁男女合计4700人的回答。

标题图片：PIXTA

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