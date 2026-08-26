磁悬浮中央新干线即将全线动工，最早2036年通车

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规划以最快40分钟车程连接东京品川与名古屋的“磁悬浮中央新干线”，如今有望全线动工。正式通车最早预计为2036年。下面就来梳理这条线路的发展始末。

什么是磁悬浮中央新干线计划？

该路线贯通东京至大阪区间，总长度约438公里，设计最高时速为505公里。列车属于磁悬浮轨道交通（磁悬浮列车），依靠磁力让车体悬浮于轨道，以此实现高速行驶。按照规划，东京的品川至名古屋段最快仅需40分钟，品川到大阪也只要67分钟。对比现在的东海道新干线，耗时缩短46分钟至1个小时以上。

面对东海道新干线班次密度、客运量已接近上限，设备老化日趋严重的问题，日本政府在2011年敲定建设方案，计划将磁悬浮中央新干线作为东海道新干线的分流线路。该建设项目的最初设想是品川至名古屋段于2027年开通，名古屋至大阪段2036年投入运营。

1962年，技术研发正式起步



旧日本国有铁道公司宫崎磁悬浮实验线上使用的磁悬浮列车试验车辆（1978年7月5日于宫崎县日向市，共同社）

磁悬浮列车在日本的技术研发始于1962年。宫崎县日南海岸沿线建起了一条全长7公里的实验轨道，1979年在这里跑出了时速517公里的最高纪录。

1997年，山梨实验线建成



1997年12月12日，行驶在山梨县磁悬浮实验线上的试验车辆（时事社）

1997年，可转用为中央新干线轨道的磁悬浮实验线路在山梨县建成。研发团队在这里反复开展面向未来商业运营的各类试验；1999年，有人驾驶试车跑出了552公里/小时的世界最快纪录。

“大井川水量下降”



流经静冈县境内的大井川（photoAC）

2014年，JR东海公司正式启动品川至名古屋段的建设。然而时任静冈县知事川胜平太对流经该县的大井川水系会因隧道工程而导致流量减少表示担忧，表示若不采取充分的应对措施，则坚决反对该项目在本县境内开工。JR东海与静冈县的谈判陷入困局，原定工期因此大幅延后。

静冈县转而同意施工



神奈川县内正在推进的磁悬浮中央新干线隧道工程（2024年1月15日，时事社）

2024年5月，川胜平太卸任，铃木康友接任静冈县知事。在围绕环保对策等事项与JR东海展开多轮磋商后，他于2026年7月正式表示批准磁悬浮项目在静冈县境内动工。静冈县境内的工程预估耗时10年以上，即便年内顺利开工，通车最快也要到2036年。此外，其他多个路段也接连出现工期延误情况，通车时间存在进一步推迟的可能性。

标题图片：磁悬浮L0系改良版试验列车（JR东海提供，时事社）

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