日本上市公司个人股东人数创新高

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运营东京证券交易所等机构的日本交易所集团（JPX）近日公布的2025年《股票分布状况调查》显示，截至2025年3月，全市场个人股东累计人数达到9198万人，同比增加839万人，创历史新高。

10年间增至1.8倍

个人股东人数已连续12年增加。据分析，除股市上涨和新NISA制度（小额投资免税制度——译注）等背景因素促进了投资群体的扩大之外，企业“拆股”等举措也吸引了新的个人股东。2015年个人股东累计人数接近5000万人，截至统计时点的10年间，这一数字已增长至原来的1.8倍。

调查对象为全国四家证券交易所的全部上市企业（3975家）。股东人数为各上市企业股东人数简单相加得到的累计总人数，比如，如果一名个人股东持有10只不同品种股票，就按累计10人进行统计。

2025年，部分企业退市导致个人股东人数减少了159万人，而实施了拆股的企业带动个人股东增加263万，新上市企业带动个人股东增加125万，其他企业合计带动个人股东增加610万。

股东累计人数同比增加849万人至9381万人。其中，个人股东占到98.1%，其余股东主要是事业法人(*1)等（1.0%）、外国法人等（0.8%）、证券公司（0.1%）等。

从持有的股票金额来看，“个人及其他（没有法人资格的团体）”同比增加超过46万亿日元至210.7万亿日元，“外国法人等”为420.6万亿日元，信托银行、人寿保险等“金融机构”为331.1万亿日元，“事业法人等”为214.8万亿日元。“个人及其他”持有的股票在全市场总市值中的占比同比增加0.1个百分点至17.4%。“外国法人等”的持股比例为34.7%。

标题图片：东京证券交易所，2026年4月（时事社）

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