日本痴呆症病患者：全年失踪人数超1.7万，GPS和居民协力守望至关重要

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因患有痴呆症而由家人等向警方报案的失踪人员数量已连续两年减少，但依然处于全年17000人以上的高水平。发现的时间越晚，确认死亡的失踪人员比例越大，需要依靠卫星定位系统（GPS）和本地居民的配合，争取尽早发现。

超过15天后，死亡概率高于生还

日本警察厅的调查显示，2025年痴呆症患者失踪人数达到17345人（其中最终确认了是否存活的人数为16729人），虽然已连续两年减少，但2019年以后始终处于17000人以上的高水平。历史最高值是2023年的19039人。

在受理失踪立案之后的3天内确认所处位置和是否存活的失踪者占到整体的95%。但如果报案后超过15天，最后确认因身体不适或事故等原因死亡的失踪者比例会超过存活的比例，所以关键在于尽早发现。

警察厅公布的资料显示，一名80多岁的男性痴呆症患者乘坐电车离开自己生活的县，最后在距离自家130公里之外的一个车站内被找到。尽管距离遥远，仍能在报警短短两小时后就被找到，关键在于家属给老人佩戴了GPS设备。共有139名患有痴呆症的失踪者持有该类设备，其中99%都在失踪立案3天内被顺利找到。

此外，发现失踪者的人员几乎半数是当地居民。他们大多是通过防灾行政广播等渠道获悉有人失踪的消息，并由此促成了失踪者的成功发现。

标题图片：illustAC

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