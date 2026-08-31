是什么让日本烟民决心戒烟？

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日本2026年分两次（4月和10月）上调加热烟的烟草税税率，缩小和纸卷烟（香烟）之间的税差。此外，烟草整体税率将在2027年4月、2028年4月、2029年4月分三个阶段每次单支上调0.5日元。顺便提一句，这一系列增税措施是为加强国防力量而筹集财政资金。为了国防建设，烟民们会继续吸烟还是戒烟呢？

一盒烟涨到多少会戒？

随着人们健康意识的提升和《被动吸烟防止法》的施行，吸烟人群的生存空间正变得越来越小。此外，从2026年起，日本政府为加强国防力量而开始分阶段提高烟草税，吸烟的经济负担正在慢慢加重。

运营加热烟信息媒体的Overload公司（三重县四日市市）今年1月针对全国49879名20到69岁民众实施的调查显示，22.9%的受访者为“现在吸烟者”，24.3%为“既往吸烟者（现已戒烟）”，52.8%为“无吸烟经历者”。近六成现在吸烟者吸的是纸卷烟。

当被问及今后如果继续涨价或加税，那么什么价格会考虑戒烟时，列举“600日元”的受访者最多，占比为18.5%，其次是“1000日元”（14.4%）、“700日元”（14.3%）。总体来看，相当于大约六成受访者会在每盒香烟涨到700日元时考虑戒烟，九成会在1000日元时考虑戒烟，但也有5.3%的人表示“无论多贵都可以接受”，似乎对烟草存在一定的依赖度。

在有过吸烟经历的被访者中，当被问及戒烟理由时，回答最多的是“对家庭经济的影响”和“为了今后的健康”，分别占27.9%和27.2%。因为“生病”而戒烟的受访者也比较多，占比为18.4%。

标题图片：photoAC

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