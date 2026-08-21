高温天气，注意补充盐分和多休息

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日本厚生劳动省的统计数据显示，2025年在工作场所中暑导致的死伤人数达到1803人。在异常高温天气逐渐常态化的当下，劳资双方都有必要采取防中暑措施。

建筑业、农林水产业受影响较大

帝国数据库公司7月10日至14日通过线上方式针对全国1194家企业实施的调查显示，6.5%的企业表示在最高气温超过35度的极端高温日子里，“经济活动、公共性业务和服务等受到了较大影响”，43.5%表示“有些影响”，合计半数企业都表示正常运营受到了某种程度的影响。

从行业来看，建筑业（73.6%，比整体高23.6个百分点）、“农林水产业”（66.7%，比整体高16.7个百分点）受影响的企业比例尤为突出，这类户外作业较多的行业的受影响程度远高于整体水平。受影响的企业表示，“增加了休息时间，要求作业人员在短时间内密集作业”（建筑企业）， “重点采取了发放便携风扇、含盐糖果等防中暑措施”（ 医疗福利企业）。

最近一两年开始采取或强化高温酷暑应对措施的企业占到整体的87.8%。作为具体的措施，列举“发放水分或盐分补给品”的企业最多，占比为61.2%，“增设空调、隔热设备”的企业比例也接近五成。

从企业规模来看，大企业中落实“中暑相关知识普及”举措的占比达61.2%，大大高于整体平均比例（41.4%）。而中小企业更多采用“追加或延长休息时间”“设置临时休假”“缩短工作时长”这类制度规则层面的应对措施，此前在大企业中建立完善起来的制度也在逐渐被中小企业吸收采纳。

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