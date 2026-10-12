75岁以上高龄老人互相照料的家庭日益增加

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泡沫经济时代曾经每天24小时连轴奋战的企业战士们，原本想着退休后过上悠然自得的晚年生活，然而现实却是，既要照顾孙辈，又要护理年迈的父母和伴侣，难道至死都不能有片刻清闲吗？

护理方也年逾75岁

2025年日本《国民生活基础调查》显示，居家护理家庭中，护理人和被护理人均为75岁以上高龄老人的家庭占比达到37.1%，较2022年的上一次大规模调查上升1.4个百分点，创下历史新高。

2025年全部成为75岁以上“后期高龄者”的“团块世代（1947年到1949年出生的一代人）”，如今依然是人口结构中的一大主要群体。同时，随着少子老龄化的发展，在职的一代人中能够承担护理的人员严重不足，预计目前这种“老老护理（老人护理老人）”的情况今后仍将维持在较高水平。

老年人独居家庭超过933万户

全国5505.8万户家庭中，2761.4万户有65岁以上老年人，占比超过半数。从开始实施《国民生活基础调查》的1986年之后的逐年变化中，可以发现老年人独居家庭和只有老年人夫妇的家庭增多，是家庭总数增加的重要因素。

同时，1754.6万户家庭只有老年人，其中独居家庭为933.5万户，超过半数。独居家庭中女性占六成，男性占四成。据分析，由于女性的寿命长于男性，所以会出现老年夫妇家庭中男性配偶死亡造成女性独居家庭增多的情况。

标题图片：PIXTA

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