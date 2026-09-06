日本有超过4700家企业共用一个地址！？

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过去，“皮包公司”被定性为没有实体的可疑企业；但如今，即便是正规公司，似乎也不一定真的存在于其登记地址处。

黄金地段不再是梦想

法人数据库运营企业Compalyze（滋贺县草津市）实施了一次调查，以日本国税厅公开的法人编号数据为基础，对所有登记在册的存续法人的总部所在地按建筑为单位进行统计，并分析了法人登记集中的地址。

结果显示，同一地址登记企业最多的是“东京都千代田区丸之内的会计事务所内的地址”（4794家）和“东京都涩谷区道玄坂商业大楼”（4754家）。其次是“西新宿商业大楼”（4116家）、“银座商业大楼”（3189家）、“神宫前商业大楼”（2568家），排在前列的基本全是东京核心区域。大阪梅田站前大楼也以2037家的数量跻身高位。

另外还有名古屋名站的商业大楼（770家）、福冈天神的商业大楼（520家）、横滨北幸的商业大楼（632家），登记集中的地址多分布在大城市圈。

这种集中现象可以分为以下四种类型。

地址租赁型（虚拟办公室）：每月花费数千日元就可以使用东京核心区域地址作为登记地址的服务，一人法人、副业法人、初创企业合法使用。

SPC 载体型（托管地址）：用于将房地产和太阳能发电等资产证券化的特殊目的载体公司（SPC）及基金的管理业务注册地址。

外国公司登记代理型：集中统一处理在日本设立分支机构的外国公司的登记注册地址。

房地产SPC的载体型：已登记注册公司的商号中，显示持有和运营房地产的名称醒目。

其中，排在地址租赁型首位的涩谷道玄坂商业大楼在2022年以后，登记公司快速增多。背景原因可能包括远程办公、副业法人和小规模法人设立情况增加，还有虚拟办公室服务得到推广等。

针对这种状况，Compalyze相关人士表示，公司的“地址” 已不再必然代表该实体的实际所在地。登记集中的现象，正是公司和实际场所之间关联弱化的直观佐证。

标题图片：PIXTA

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