空调因“2027年问题”引发抢购热：出货量同比增长20%

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酷暑之中，2026年上半年空调出货量和出货额均同比增长20%，表现强劲。随着空调能效标准日益严格，面对即将到来的“2027年问题”（即低价产品将难以购得），市场正涌现出抢购热潮。

新节能标准或将推高价格

日本电机工业会公布的数据显示，2026年上半年（1月至6月）空调出货量同比增长19.4%，达到652.7万台。出货额也达到6102.7700亿日元，同比增长21.7%。按月计算，出货量截至6月已连续10个月同比增长，且连续6个月保持两位数增长。

从27年4月起，空调的节能标准将进一步趋严。资源能源厅强调，适用于14畳（约23平方米）房间的机型，每年可节省约12600日元的电费，在平均使用期限（14年）内累计可节省约18万日元。

虽然从2027年起，不符合新标准的空调并不会立即被禁止出货，但要求制造商出货的产品整体上需达到标准值。因此，预计高性能空调的比例将增加，销售价格也会随之上涨。日本电机工业会认为，“由此正产生一波抢搭末班车的需求”。

此外，据称东京都等地方政府对节能家电购买费用提供的补贴，也推动了空调出货量的增长。

标题图片：东京都内某家电量贩店的空调卖场（时事社）

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