五成日本老人“每天步行30分钟以上”

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为了打消对将来失去行走能力的担忧，日本许多老年人都会注意养成日常“走路”的习惯。

步行习惯的两极分化

步行被称作维持健康的基本要素。运营面向老年群体市场调研服务“COSMOLAB”网站的 COSMOHEALTH公司（东京都港区）2026年3月针对50岁以上人群实施了一次关于“步行”的调查，收到1524份回答。

结果显示，每天步行时间在“10到30分钟”之间的受访者最多，占比为31.5%，其次是“30到60分钟”（29.8%）。17.5%的受访者每天步行超过1小时，近五成的人每天步行30分钟以上。而“基本不走路”和“不足10分钟”的受访者合计比例略超两成，养成了日常步行习惯的人和尽可能少走路的人出现了两极分化。

关于步行时注意的要点，列举“挺直腰背”的受访者最多，占比为61.0%。其次是“避免摔倒”（49.7%）、“加大步幅”（34.4%）。注意姿势和预防摔倒，可能是希望保持年轻状态的表现。

针对有关步行的未来担忧，位列前两位的是“因摔倒而受伤”（50.7%）和“无法长时间行走”（50.1%）。列举“无法再出门旅游”和“需要拐杖或辅助工具”的占比也都超过了两成。

为了今后也能精神抖擞地行走，受访者中表示平时会做“体操、拉伸”和“散步”的占比都达到五成以上。似乎许多人都在日常生活习惯中，努力打造能够持久走下去的身体状态。

标题图片：PIXTA

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