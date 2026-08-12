物价上涨，休闲消费趋向节俭？

日本信息库

明治安田生命保险公司每年实施的《夏季相关问卷调查》显示，暑假预算五年来首次出现减少。受中东局势紧张导致物价上涨的影响，人们的节俭意识日益增强。

平均85000日元，同比减少约2万日元

此次调查于6月通过线上方式实施，对象为20到59岁的1120名普通民众。

今年暑假平均预算金额为85145日元，与创出历史最高值的去年相比降幅高达18.8%（19756日元），五年来首次出现减少。12.3%的受访者表示预算“会较去年增加”，而表示“会减少”的受访者比例达到20.7%。关于削减预算的理由，列举“物价上涨导致家庭开支拮据”的受访者最多，占比达66.8%；而关于增加预算的理由，主要是“为了外出旅行”（71.7%）、“为了让孩子获得更多体验”（17.4%）。

物价上涨和天气炎热，选择“不外出”人群增多

58.4%（去年调查64.7%）的受访者表示暑假“计划外出”，41.6%（去年35.3%）表示“不外出”，居家倾向有所上升。关于不外出的理由，主要是“天气炎热”（41.8%）和“物价上涨”（40.6%）。

选择外出的人群中，列举“国内旅行”的受访者最多，占比为57.6%；列举“海外旅行”的受访者比例为6.4%，较去年的13.5%减少了一半。针对要去国内外旅行的受访者，询问他们和去年安排的区别后发现，受物价上涨影响，“去近处旅游”“减少购买土特产”“降低住宿标准”“减少旅行天数”的受访者均有所增多。

明治安田综合研究所主任经济学家森田幸大分析指出:“大量受访者表现出强烈的节约倾向。虽然在统计数据上可以看到‘实际工资连续五个月上涨’这样的积极信号，但恐怕许多家庭并没有切身感到受益。另一方面，舍得为有价值的体验活动掏钱的人群也不在少数。在那些会增加预算的受访者中，表示‘为了给孩子积累体验’的占比排名大幅上升”。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。