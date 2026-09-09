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日本人口跌破1.2亿

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虽说日本是长寿大国，但90岁以上的超高龄老人增多，导致整个社会死亡人口大于出生人口，再加上少子化问题，日本人口正在加速减少。
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只有东京都的日本人人口增加

日本总务省公布的人口动态调查结果显示，截至2026年1月1日，基于居民基本台账统计的全国人口同比减少0.45%至123767642人。

其中，日本人同比减少916774人（0.76%）至119736483人。自2009年以来，日本人人口连续17年减少。从都道府县来看，除东京增加12540人（0.09%）外，其他46个道府县均有所减少。减少率较大的是秋田（1.95%）、青森（1.70%）、高知（1.70%）、山形（1.69%）、岩手（1.65%），东北地区形势尤为严峻。

2024年日本人出生人数为670476人，连续10年创新低。死亡人数超过出生人数的“自然减少”人口为923008人，连续18年扩大。

另一方面，自2023年放宽防控新冠疫情入境管制措施后，外国人赴日定居的情况日趋活跃，外国居民增加353696人（9.62%）至4031159人，创下自开始统计外国居民人数的2013年以来的新高。

基于居民基本台账的日本人人口变化

从都道府县来看，东京都人口（包含外国人合计）最多，达到14077553人。其次是神奈川县（9194723人）、大阪府（8775326人）。鸟取县人口最少，仅为527236人，不到东京的二十六分之一。

东京、大阪、名古屋三大都市圈包含外国人的整体合计人口为65979272人。虽然连续6年减少，但依然占据总人口的53.31%。外国居民向大都市聚集的现象更加明显，68.65%的外国居民生活在三大都市圈。

人口较多和较少的都道府县（含外国人）

东京 14077553
神奈川 9194723
大阪 8775326
爱知 7473297
埼玉 7368548
千叶 6313748
兵库 5364773
福冈 5076856
北海道 4996492
静冈 3544228
鸟取 527236
岛根 634459
高知 654213
德岛 691229
福井 739412
佐贺 787887
山梨 794684
和歌山 889455
秋田 890524
香川 931812

出处：总务省

外国人人口较多和较少的都道府县

东京 783702
大阪 369529
爱知 347971
神奈川 309815
埼玉 286262
千叶 254956
兵库 152381
静冈 123273
福冈 123731
茨城 109520
秋田 6255
鸟取 6437
高知 7174
青森 9212
德岛 9569
山形 10882
和歌山 11357
岛根 11437
岩手 12278
佐贺 12629

出处：总务省

标题图片: photoAC

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