日本人口跌破1.2亿

日本人口跌破1.2亿政治外交 社会 家庭 财经
虽说日本是长寿大国，但90岁以上的超高龄老人增多，导致整个社会死亡人口大于出生人口，再加上少子化问题，日本人口正在加速减少。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
只有东京都的日本人人口增加
日本总务省公布的人口动态调查结果显示，截至2026年1月1日，基于居民基本台账统计的全国人口同比减少0.45%至123767642人。
其中，日本人同比减少916774人（0.76%）至119736483人。自2009年以来，日本人人口连续17年减少。从都道府县来看，除东京增加12540人（0.09%）外，其他46个道府县均有所减少。减少率较大的是秋田（1.95%）、青森（1.70%）、高知（1.70%）、山形（1.69%）、岩手（1.65%），东北地区形势尤为严峻。
2024年日本人出生人数为670476人，连续10年创新低。死亡人数超过出生人数的“自然减少”人口为923008人，连续18年扩大。
另一方面，自2023年放宽防控新冠疫情入境管制措施后，外国人赴日定居的情况日趋活跃，外国居民增加353696人（9.62%）至4031159人，创下自开始统计外国居民人数的2013年以来的新高。
从都道府县来看，东京都人口（包含外国人合计）最多，达到14077553人。其次是神奈川县（9194723人）、大阪府（8775326人）。鸟取县人口最少，仅为527236人，不到东京的二十六分之一。
东京、大阪、名古屋三大都市圈包含外国人的整体合计人口为65979272人。虽然连续6年减少，但依然占据总人口的53.31%。外国居民向大都市聚集的现象更加明显，68.65%的外国居民生活在三大都市圈。
人口较多和较少的都道府县（含外国人）
|东京
|14077553
|神奈川
|9194723
|大阪
|8775326
|爱知
|7473297
|埼玉
|7368548
|千叶
|6313748
|兵库
|5364773
|福冈
|5076856
|北海道
|4996492
|静冈
|3544228
|鸟取
|527236
|岛根
|634459
|高知
|654213
|德岛
|691229
|福井
|739412
|佐贺
|787887
|山梨
|794684
|和歌山
|889455
|秋田
|890524
|香川
|931812
出处：总务省
外国人人口较多和较少的都道府县
|东京
|783702
|大阪
|369529
|爱知
|347971
|神奈川
|309815
|埼玉
|286262
|千叶
|254956
|兵库
|152381
|静冈
|123273
|福冈
|123731
|茨城
|109520
|秋田
|6255
|鸟取
|6437
|高知
|7174
|青森
|9212
|德岛
|9569
|山形
|10882
|和歌山
|11357
|岛根
|11437
|岩手
|12278
|佐贺
|12629
出处：总务省
标题图片: photoAC
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。