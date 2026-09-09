日本人口跌破1.2亿

日本信息库

虽说日本是长寿大国，但90岁以上的超高龄老人增多，导致整个社会死亡人口大于出生人口，再加上少子化问题，日本人口正在加速减少。

只有东京都的日本人人口增加

日本总务省公布的人口动态调查结果显示，截至2026年1月1日，基于居民基本台账统计的全国人口同比减少0.45%至123767642人。

其中，日本人同比减少916774人（0.76%）至119736483人。自2009年以来，日本人人口连续17年减少。从都道府县来看，除东京增加12540人（0.09%）外，其他46个道府县均有所减少。减少率较大的是秋田（1.95%）、青森（1.70%）、高知（1.70%）、山形（1.69%）、岩手（1.65%），东北地区形势尤为严峻。

2024年日本人出生人数为670476人，连续10年创新低。死亡人数超过出生人数的“自然减少”人口为923008人，连续18年扩大。

另一方面，自2023年放宽防控新冠疫情入境管制措施后，外国人赴日定居的情况日趋活跃，外国居民增加353696人（9.62%）至4031159人，创下自开始统计外国居民人数的2013年以来的新高。

从都道府县来看，东京都人口（包含外国人合计）最多，达到14077553人。其次是神奈川县（9194723人）、大阪府（8775326人）。鸟取县人口最少，仅为527236人，不到东京的二十六分之一。

东京、大阪、名古屋三大都市圈包含外国人的整体合计人口为65979272人。虽然连续6年减少，但依然占据总人口的53.31%。外国居民向大都市聚集的现象更加明显，68.65%的外国居民生活在三大都市圈。

人口较多和较少的都道府县（含外国人）

东京 14077553 神奈川 9194723 大阪 8775326 爱知 7473297 埼玉 7368548 千叶 6313748 兵库 5364773 福冈 5076856 北海道 4996492 静冈 3544228 鸟取 527236 岛根 634459 高知 654213 德岛 691229 福井 739412 佐贺 787887 山梨 794684 和歌山 889455 秋田 890524 香川 931812

出处：总务省

外国人人口较多和较少的都道府县

东京 783702 大阪 369529 爱知 347971 神奈川 309815 埼玉 286262 千叶 254956 兵库 152381 静冈 123273 福冈 123731 茨城 109520 秋田 6255 鸟取 6437 高知 7174 青森 9212 德岛 9569 山形 10882 和歌山 11357 岛根 11437 岩手 12278 佐贺 12629

出处：总务省

标题图片: photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。