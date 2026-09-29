以卡通角色为名命名的日本机场

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日本全国共有97座机场（截至2026年7月）。其中的一些机场还在昵称中加入了日本具有代表性的卡通角色的名字。本文将为大家介绍可以飞去见到宝可梦、名侦探柯南的地方。

能登里山宝可梦与你同在机场（石川县轮岛市）

能登机场的限时昵称，自2026年7月7日启用，运营至2029年7月30日。这是一般财团法人宝可梦与你同在财团与石川县政府合作推进的一个旅游扶持项目，旨在帮助在2024年1月能登半岛海域地震中受灾的孩子们恢复活力。除了机场入口和建筑内设置了皮卡丘等111种飞行类宝可梦装饰品外，活动期间县内各地还会开行喷涂了宝可梦图案的彩绘巴士，随处都可以看到宝可梦的角色形象。

冈山桃太郎机场（冈山市）



冈山机场国际航班出发大厅设置的以民间故事《桃太郎》为主题的花窗玻璃（时事社）

桃太郎是日本民间故事的主人公，这名从桃子里诞生的少年带着白犬、猴子和雉鸡击败了鬼怪。为纪念冈山机场开航30年，2018年开始使用日本家喻户晓的故事主人公名为机场冠名，希望借此到达宣传冈山旅游资源和特产桃子的效果。

鸟取砂丘柯南机场（鸟取市）



鸟取砂丘柯南机场内设置的《名侦探柯南》艺术作品，鸟取市（共同社）

2015年3月1日以柯南之名作为机场的昵称，希望借助鸟取县具有代表性的观光景点鸟取砂丘和该县北荣町出身的漫画家青山刚昌的畅销作品《名侦探柯南》宣传旅游资源。设施内设置了柯南等漫画角色的插画和模型，周末和节假日机场内还会举办“巡游猜谜闯关”活动。

米子鬼太郎机场（鸟取县境港市）



被任命为米子鬼太郎机场“一日机场长”的“鬼太郎”（中偏左）和孩子们合影留念，2013年9月28日，鸟取县境港市（共同社）

妖怪漫画《咯咯咯鬼太郎》是境港市出身的漫画家水木茂的代表作，漫画主人公的名字在2010年被用作机场的昵称。按照鸟取县的说法，这是世界上首个以妖怪名字冠名的机场。

高知龙马机场（高知县南国市）



2003年11月15日，一群坂本龙马迷聚在一起庆祝“高知龙马机场”开航，高知县南国市（时事社）

土佐藩出身的志士坂本龙马是明治维新的一大功臣，至今仍深受到广大日本民众的喜爱。2003年，高知机场在既是坂本龙马生日，也是其被暗杀的日子11月15日，开始启用“高知龙马机场”的昵称。尽管国外有夏尔・戴高乐和约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪等例子，但在日本国内，这里是唯一一个以真实人物之名冠名的机场。

大分HELLO KITTY机场（大分县国东市）



在大分县日出町“三丽鸥和谐乐园（Harmonyland）”开园35周年纪念特别典礼上， HELLO KITTY和布丁狗等22个深受喜爱的卡通角色集体亮相，2026年4月26日（时事社）

位于大分县日出町的“三丽鸥和谐乐园（Harmonyland）”迎来开园35周年之际，2025年4月13日启用“大分HELLO KITTY（凯蒂猫）机场”的昵称。除了使用三丽鸥卡通角色的插画装饰到达大厅和登机口等机场设施外，还推出了机场内店铺专供的特色商品。原本计划昵称使用时限到大阪关西世博会结束，但已延长至2027年3月末。

标题图片：能登机场使用限时昵称“能登里山宝可梦与你同在机场”之后，航站楼内处处可见各式各样的宝可梦卡通角色装饰，2026年7月7日（时事社）

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