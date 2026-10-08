2025年东京圈城市铁路拥挤率同比上升

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国土交通省近日发布的调查结果显示，2025年东京圈铁路拥挤率上升4个百分点。但和新冠疫情前相比，依然处于较低水平。

国土交通省发布的数据显示，东京圈晨间高峰时段的平均拥挤率为143%（同比增加4个百分点），大阪圈为117%（同比增加1个百分点），名古屋圈为126%（同比持平）。受新冠疫情影响，2020年的拥挤率曾大幅下降，2021年基本持平，2022年以后一直保持着上升趋势。

下图反映了东京圈（主要31个区间）的拥挤率和运输能力的变化。新冠疫情前的上世纪90年代的拥挤率在160%到170%之间，现在下降了差不多20个百分点。

143%的拥挤率指的是实际载客人数比额定载客数（有座位、可以抓住扶手或者车门附近立柱的状态）高出大约40%，基本不会和旁边乘客接踵摩肩的程度。

日比谷线、埼京线、总武线快速等超过160%

下图反映了东京圈过去晨间高峰时间严重拥挤的主要区间及其拥挤率的变化。

尽管2025年的拥挤率同比增加了3到10个百分点，但与新冠疫情前相比，仍然处于相当低的水平。

在公开数据中拥挤率最高的是日暮里/舍人线（东京都新交通系统）赤土小学校前至西日暮里区间（176%，同比减少1个百分点），其次是西日本铁道贝冢线名岛至贝冢区间（169%，同比增加5个百分点），JR埼京线板桥至池袋区间（167%，同比增加4个百分点），东京地铁日比谷线三轮至入谷区间（163%）、东京地铁东西线木场至门前仲町区间（160%）、JR总武线快速新小岩至锦丝町区间（160%）等。在一些因为设备制约等原因导致难以加大运输量的线路上，也存在拥挤率居高不下的情况。

标题图片：PIXTA

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