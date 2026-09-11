《周刊少年JUMP》发行量跌破100万册

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《周刊少年JUMP》发行量已经跌破100万册。曾经推出大量深受全球少男少女喜爱的作品，并获得吉尼斯官方认证的人气杂志，也在逐渐被电子书夺去主角的地位。

1994年发行量达653万册

《周刊少年JUMP》创刊于1968年，最初是集英社推出的双周刊杂志。次年变成周刊，1973年发行量超过竞争对手《周刊少年Magazine》（讲谈社），成为了少年漫画杂志的领头羊。上世纪90年代，推出《龙珠》和《灌篮高手》等大热作品，1994年12月发行的《1995年3、4新年合刊》发行量达到653万册，创下历史最高纪录。

之后相继又有《航海王》和《鬼灭之刃》等掀起广泛热潮的著名作品面世，2022年9月，作为创刊以来累计销量达到75亿册的“最畅销漫画杂志”，获得了吉尼斯世界记录官方认证。但在1994年达到巅峰之后，发行量一路下滑，从日本杂志协会统计的带有印刷证明的发行量来看，2017年第一季度跌破200万册，2026年第二季度则降至100万册以下。

另一方面，电子漫画发行量呈单边增长之势。出版科学研究所的数据显示，2024年电子漫画（包含漫画杂志）市场规模为5122亿日元，已扩大至开始统计的2014年的近六倍。集英社也在2014年推出手机阅读APP“少年JUMP+”，开始发布电子阅读内容，漫画杂志的主战场逐渐转向数字领域。

标题图片：《周刊少年JUMP》（共同社）

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