日本粮食自给率创新低

日本信息库

日本是一个资源小国。虽然不像原油那样极度匮乏，但现实情况是，日本的“饮食”若没有了海外进口就无法存续。日本人消费卡路里总量的四分之一都依赖于美国。

进口大米市场份额扩大

日本农林水产省的统计显示，按卡路里标准计算，2025年度日本粮食自给率同比下降1个百分点至37%。尽管历史上也曾有过降至37%的情况，但如果精确到小数点以后，此前最低的是2020年的37.15%，2025年则降至37.11%，创下历史新低。

造成这一结果的首要原因是“令和大米风波”。受供应短缺和价格暴涨影响，国产大米的消费量下滑；与此同时，大型超市加大美国加州大米销售力度等因素，又推动了进口大米消费场景的增多。日本政府设定了“2030年度按卡路里标准计算的粮食自给率达到45%”的目标，但即使没有出现大米风波，要实现这一目标依然任重道远。

另一方面，受国产大米价格上涨影响，按产值标准计算的粮食自给率同比上升2个百分点至66%。

“自给率”的统计是扣除了基于进口饲料的禽畜产品后进行计算的，以此严格统计国内实际生产的份额；而“国产率”的统计逻辑则不考虑饲料自给率，所有在日本国内养殖的畜产品都被直接算作国产。自给率和国产率之差体现了对外国饲料的依赖度。

观察日本卡路里供给来源国可以发现，除国产外，对美国、加拿大、澳洲的进口产品依赖度较高。

按产值标准计算，国产加上从美国、中国、澳洲的进口产品占到了粮食消费额的82%。

对比各国粮食自给率可以发现，加拿大、澳洲等国内消费人口少、谷物及油料种子等产量高的国家，按卡路里标准计算的自给率大大超过100%。大量出口高价蔬果的意大利，在按产值计算的自给率上优势突出。和其他国家相比，日本无论按卡路里还是按产值标准计算，自给率均处于较低水平。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。