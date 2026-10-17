在科研论文被引用次数方面，日本排名世界第13位

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在自然科学领域的研究内容受到世界关注，并有大量被引论文方面，日本的全球排名和上一年保持一致，依旧是第13位。论文总数位居全球第五，研发费用位居全球第三。各项第一均由中国占据。

中国位居榜首

文部科学省科学技术与学术政策研究所在调查了世界各国科学技术活动情况后发布的《2026科学技术指标》显示，在自然科学领域全球被引频次前10%的论文年均数量方面，日本以3163篇再次位列第13位，排名和去年保持一致。在被引频次前1%的高被引论文方面，日本以年均271篇的成绩排在第12位；日本同期年均论文总发表量为66214篇，位列全球第五。

中国“（被引频次）前10%的高被引论文数”为84392篇，位居全球第一。美国29911篇，位居第二。英国7696篇，位居第三。中国在论文总数和“（被引频次）前10%高被引论文数”上均位居全球第一，遥遥领先其他国家。

日本2019年以后跌出前十名

从各领域“前10%高被引论文数”的占比构成来看，日本在“物理学”“临床医学”领域的占比高于其他领域。美国在“临床医学”“基础生命科学”“物理学”领域的占比较高，中国在“材料科学”“化学”“工学”领域的占比相对较高。

下表展示了“前10%高被引论文数”（分数计数法）全球排名的变化。本世纪初，日本曾排到全球第四，后来被中国、法国、韩国等国超越，2019年下滑至全球第12位。之后一直处于无法进入前十位的状态。

从其他指标来看，日本的研发费用为22.1万亿日元，研究人员为70.3万人，均仅次于美中，位居全球第三。同族专利（向两个以上国家申请专利）数为6.4万件，继续保持全球第一。

政府负担的研发费用从2020年的2.7万亿日元大幅增长至2024年的3.7万亿日元。企业和大学的研发费用也在2020年以后呈现增长倾向，但尚未转化为高关注度论文数量上的排名提升。

2025年日本女性研究人员人数为19万人，在研究人员总数中的占比为19.0%。3.9万名女性研究人员拥有博士学位。

标题图片：PIXTA

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