爱知·名古屋亚运会，超万名运动员将展开激烈角逐

爱知·名古屋亚运会，超万名运动员将展开激烈角逐体育 国际交流
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45个国家和地区的选手参加43大项比赛
亚洲奥林匹克理事会8月19日发布的信息显示，预计将有来自45个国家和地区的超过11000名运动员和6000名相关人士参加爱知·名古屋亚运会。本届亚运会设置43个比赛大项，超过夏季奥运会。比赛场馆大多位于爱知县内，也有一些比赛在附近的岐阜县、静冈县以及东京都和大阪府举行。
1951年，第一届亚运会在印度新德里举行。1954年的第二届马尼拉亚运会之后，原则上每四年举办一次。
参赛规模也随着亚洲的发展而壮大。1958年的东京亚运会共有来自20个国家和地区的1820名运动员参赛，1974年德黑兰亚运会和1990年北京亚运会的参赛规模相继扩大至25个国家3010名运动员和37个国家6122名运动员，2018年雅加达亚运会更是达到45个国家11300名运动员，亚运会成长为规模逾万人的超大型体育盛会。爱知·名古屋亚运会的参赛运动员人数预计将达到第一届新德里亚运会的22倍以上。
日本金牌数连续两届位列第二
在以金牌为标准的奖牌榜上，过去三届均是中国排名第一。日本和韩国争夺第二和第三位。每一届亚运会的第四和第五位各不相同，主要是印度、印度尼西亚和乌兹别克斯坦等国在争夺。
举办亚运会之初的上世纪五六十年代，日本曾展现出压倒性的强大实力，但在1974年的德黑兰亚运会上，首次参赛的中国异军突起。1982年新德里亚运会，中国力压日本，位列奖牌榜第一。
■过去三届亚运会奖牌榜
第19届 中国 杭州（2023年）
|排名
|金
|银
|铜
|第1位 中国
|201
|111
|71
|第2位 日本
|52
|67
|69
|第3位 韩国
|42
|59
|89
|第4位 印度
|28
|38
|41
|第5位 乌兹别克斯坦
|22
|18
|31
第18届 印度尼西亚雅加达·巨港（2018年）
|排名
|金
|银
|铜
|第1位 中国
|132
|92
|65
|第2位 日本
|75
|56
|74
|第3位 韩国
|49
|58
|70
|第4位 印度尼西亚
|31
|24
|43
|第5位 乌兹别克斯坦
|21
|24
|25
第17届 韩国 仁川（2014年）
|排名
|金
|银
|铜
|第1位 中国
|151
|109
|85
|第2位 韩国
|79
|70
|79
|第3位 日本
|47
|77
|76
|第4位 哈萨克斯坦
|28
|23
|33
|第5位 伊朗
|21
|18
|18
以金牌数为标准，金牌数相同情况下按银牌数比较
日本第三次举办亚运会
日本首次举办亚运会是1958年的第三届东京夏季亚运会，比1964年的东京奥运会早6年。
第二次举办是1994年的广岛亚运会。之后时隔32年，此次的2026年爱知·名古屋亚运会，将是日本第三次举办夏季亚运会。
日本还举办过四届冬季亚运会，1986年的第一届和1990年的第二届均在札幌，然后是2003年第五届青森冬季亚运会，2017年第八届札幌冬季亚运会。
自首次举办亚运会至今75年，亚运会已经成长为一个汇聚了亚洲各地顶尖运动员广泛参与的大型体育盛会。爱知·名古屋亚运会将成为这项赛事历史中的一个全新里程碑。
标题图片：在爱知·名古屋亚运会“采火仪式”上，（从左至右）日本前职业网球运动员伊达公子、日本男子偶像组合INI成员后藤威尊、前女足国家队球员泽穗希共同为圣火盆引燃火种，2026年8月22日于名古屋市中区（时事社）
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