长时间使用电子屏幕，会影响少儿的学业表现吗？

日本信息库

近日一份调查显示，每天长时间接触社交媒体和网络视频的少年儿童大幅增加。而学习成绩和电子屏幕使用时间之间，似乎存在着关联。

“没有终端设备”的少年儿童不到5%

文部科学省2026年4至5月针对全国小学六年级和初中三年级学生实施的最新《全国学力与学习状况调查》显示，21.7%的小学生和28.5%的初中生平时每天看社交媒体和视频的时间“4小时以上”。与过去两次调查相比可以发现，“4小时以上”的占比逐次攀升；与2024年的上一次调查相比，小学生该占比大幅增长约五成，初中生更是大幅增长约八成。

4.5%的小学生和1.0%的初中生表示“没有”智能手机和平板电脑等终端设备，都较两年前（小学生21.1%，初中生3.4%）明显减少，均低于5%。

观看时长和学习成绩，是否存在相关性？

另一方面，调查结果还呈现出观看视频和社交媒体的时间越长，学力调查的分数越低的倾向。对2026年的学习状况调查和学力调查进行交叉统计后发现，无论小学生还是初中生，每天看社交媒体和视频时间“4小时以上”的学生，平均答题正确率比接触网络内容时间“30分钟不满”的学生低13.3到20.9个百分点。

标题图片：photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。