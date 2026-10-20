蛋炒饭：超越饭团，登顶日本最受欢迎米饭类美食

日本信息库

深夜里拿出囤放的冷冻炒饭用微波炉叮一下吃掉的那种负罪感……，明知热量很高，却还是抵挡不住诱惑的人，实在是太多了。

人气度超过饭团和肉排盖饭

Nichirei Foods公司（东京都中央区）6月针对全国14098名民众实施的调查显示，“炒饭”位居喜欢的米饭类食品榜首。

调查让受访者以多选形式从17种(*1)米饭类食物中选出自己选出自己喜爱的品类，“炒饭”以69.9%的支持率力压“饭团”（63.0%）和“肉排盖饭”（60.1%），拔得头筹。顺便提一句，在2020年和2024年的调查中，炒饭也是第一名。

关于自己做炒饭时会加入的食材，所有都道府县的受访者都列举了鸡蛋和葱。其次是日式维也纳香肠、火腿、日式叉烧、培根等肉类。至于加入的蔬菜，受访者列举了青椒、胡萝卜、生菜。特色食材方面，受访者列举了玉米（奈良、和歌山）、竹笋（枥木、山口）、刀豆和榨菜（山口、冲绳）、蛤蜊（新潟）等。在东京以北的地区，纳豆也会作为食材出现，用于制作当地特色的纳豆炒饭。



illustAC

在自制炒饭的花销方面，全国平均为297.2日元。花销最高的是东京（393.4日元），其次是德岛（362.9日元）和神奈川（343.2日元）。

从都道府县来看，高知县一个月至少吃一次炒饭的受访者比例（食用率）最高，达到60.9%，爱媛和滋贺的该比例也分别达到了59.0%和58.7%，可以看出西日本地区爱吃炒饭的受访者比例较高。

标题图片：photoAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。