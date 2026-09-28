超过半数企业没有女性董事会成员

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近日一份调查显示，企业管理职位中的女性占比仅为11.3%，难道“家务和育儿都是女性的天职”是一个无法逃脱的魔咒吗？

全是大叔的董事会

帝国数据库公司2026年7月针对全国22350家企业实施的《企业任用女性相关调查》显示，女性管理人员占比同比上升0.2个百分点，微增至11.3%。这个数字距离政府提出的“在2030年前尽早达到30%”的目标相去甚远。“管理人员全部是男性”的情况依然普遍，此类企业占比达到了42.1%。

女性董事会成员的占比同比微增0.4个百分点至14.2%，但“董事会成员全部是男性”的企业依然占到过半数（51.5%）。

预计今后女性管理人员和女性董事会成员占比将会“增加”的企业分别占到29.6%和10.8%。在员工人数超过1000人的大企业中，72.5%的企业预计女性管理人员会增加，比整体水平高出42.9个百分点。普遍认为，员工人数较多、在任用女性方面负有制定行动计划和公布人员占比等义务的大企业，正承受着一定的压力。

同时，针对东证Prime市场上市企业的女性董事会成员占比，日本政府提出了“2030年达到30%以上”的目标。因此，上市企业中，30.9%的企业预计女性董事会成员占比会增加，比整体水平高出20.1个百分点。

作为促进女性发光发热的措施，列举“男女一视同仁，依据成果进行评价”的受访企业最多，占比达64.2%，其次是“男女一视同仁安排部门和岗位”（53.8%）、“推进女性育儿和护理休假”（34.0%）。政府力推的“促进男性育儿与护理休假”的占比，则为20.0%。

标题图片：PIXTA

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