上市企业员工平均年收入778万日元

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常有人说大学正在变成“就业预备学校”。要是听说平均年收入高达2000万日元，那么就完全可以理解学生们不得已地把求职置于学习之先的心情。

同比上涨30万日元

东京商工调查公司实施的调查显示，2025年3123家上市企业员工的平均年收入为7787744日元，同比增加300216日元，增幅为4.0%。平均薪酬已经连续五年增加。近八成企业（2401家）同比增加。

日本国税厅每年9月公布的《民间薪酬现状统计调查》显示，2024年民间企业正式员工平均薪酬为5549000日元，上市企业的工资水平明显较高。

从平均年收入的分布情况来看，1000万日元以上的企业同比增加32家至139家。900万日元以上1000万日元不满的148家（上一年103家），800万日元以上900万日元不满276家（上一年271家），700万日元以上800万日元不满565家（上一年533家），同比均有所增加。另一方面，年收入700万日元不满区间的企业数量减少，上市企业平均年收入整体上升的状况一目了然。

从行业来看，建筑业的平均年收入最高，达到9535000日元。而最低的是零售业，仅为5508000日元，差距超过402万日元。增幅最大的是房地产业，增幅达到9.9%。除了大城市地价和公寓价格飙升外，似乎通货膨胀和对标国际水平的涨薪等因素也起到了拉动作用。

年收入最高的10家企业主要是房地产和贸易企业。排在榜首的是从事房地产开发等业务的Hulic，平均年收入为22954000日元（上一年为20357000日元），连续两年超过2000万日元。

2025年平均年收入排行榜

企业名称 （万日元） Hulic（房地产） 2295.4 M＆A capital partners（服务） 2265.8 基恩士（电子设备） 2178.3 Integralkk（证券和期货交易） 2135.6 三菱商事（贸易公司） 2112.5 三井物产（贸易公司） 2058.9 SanBio（药品） 2022.9 伊藤忠商事（贸易公司） 1991.1 迪思科（机械） 1879.5 三井不动产（房地产） 1855.5

东京商工调查公司调查

标题图片：PIXTA

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