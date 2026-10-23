日本大米售价，时隔两年重回2000日元区间

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日本各地民众为购买政府投放的储备大米而排起长队是一年半前发生的事情。在作为年末惯例而举行的流行语大奖评选活动中，把“古古古米”列为候选词也让人觉得恍如隔世。5公斤装大米售价时隔两年回落，跌破了3000日元的关口。

新米季传来喜讯

日本农林水产省发布消息称，9月7日至13日销售的5公斤装大米平均价格较前一周下降32日元至2971日元。该数据由东京港区的KSP-SP公司基于全国约1000家超市的门店售价信息统计得出，由日本农水省每周定期发布。大米价格自2024年9月上旬以来，时隔两年回落到2000日元价格档位。占到整体销量85%份额的品牌大米价格也下降35日元至2988日元，同样跌破了3000日元。调配米价格下降34日元至2866日元。

2024年夏季因大米供不应求而持续上升的价格，在2026年1月上旬达到5公斤装4416日元的顶峰。之后因为政府投放储备大米以及新米增产，供需关系得到缓和，米价转为下降。

截至7月末，民间库存量较上一年同月增加70万吨至162万吨，这是2008年调查开始以来的7月最高值。在新米收获和流通进入旺季的当下，零售店为清售2025年产大米（陈米）而降价促销的动作也随处可见。

又到了新米上市的时节，看来今年可以毫无顾虑地吃上香喷喷的米饭了。想到令和米荒之前2000日元左右的售价，消费者是否还是会感到米价依然有点贵呢？

标题图片：超市内摆放的新米。5公斤装大米的税前售价跌破3000日元（9月8日摄于冈山市，共同images）

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