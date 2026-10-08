硖合宪三荣获2026年诺贝尔化学奖 日本诺贝尔奖得主一览

日本信息库

东京理科大学名誉教授硖合宪三获得2026年诺贝尔化学奖。接到获奖通知电话后，他欣喜地表示：“这是人生中最激动的一天。”

瑞典皇家科学院宣布，将2026年诺贝尔化学奖授予东京理科大学名誉教授硖合宪三和巴黎-萨克雷大学名誉教授亨利·卡根二人，以表彰他们在不对称有机合成中的非线性效应和自催化方面的相关研究成果。

氨基酸和糖类存在着如同左手与右手一样互为镜像的“手性（镜像异构）”现象，但在自然界中，仅生成其中一种构成。硖合等人发现了被称为“硖合反应”的反应，即具备手性结构的分子能够自我增殖，并且还找到了人工重现该反应的方法，有望应用于医药、香料、甜味剂的开发。

去年，大阪大学研究教授坂口志文获得诺贝尔生理学或医学奖，京都大学特聘教授北川进获得诺贝尔化学奖。迄今，包括已加入美国国籍的获奖者在内，日本诺奖获奖者累计达到31人；此次还实现了诺贝尔化学奖连续两年有日本人获奖，该奖项得主累计共10人。

获奖年份 奖项 姓名及成就 2026 化学奖 硖合宪三 东京理科大学名誉教授 成就：发现了不对称有机合成中的非线性效应及自催化反应 2025 化学奖 北川进 京都大学特别教授 成就：发现并证实了金属复合物的孔隙率以及不同于传统多孔材料的柔性金属有机骨架 生理学或医学奖 坂口志文 大阪大学特任教授 成就：在抑制过度免疫反应的“调节性T细胞”方面取得突破性发现，有望为癌症治疗开辟新的途径。 2024 和平奖 日本原水爆被害者团体协议会（日本被团协） 成就：站在原子弹爆炸受害者的立场，在国内外长期开展活动，呼吁全面废除核武器。自2016年开始，发起支持缔结《禁止核武器条约》的签名运动，并派遣受害者代表前往条约谈判会议及表决现场，成为条约生效的重要推动力。 2021 物理学奖 真锅淑郎（美国籍） 美国普林斯顿大学高级研究员 成就：建立可以计算二氧化碳浓度变化对全球变暖产生的影响的预测模型 2019 化学奖 吉野彰 旭化成名誉研究员 成就：发明锂离子电池 2018 生理学或医学奖 本庶佑 京都大学特別教授 成就：发明癌症免疫疗法 2017 文学奖 石黑一雄（英国籍） 作家 成就：创作了一系列强烈诉诸于情感的小说 2016 生理学或医学奖 大隅良典 东京工业大学荣誉教授 成就：阐明了分解、循环利用细胞内无用蛋白质的“自噬”原理 2015 物理学奖 梶田隆章 东京大学宇宙射线研究所所长 成就：发现了中微子的振荡 生理学或医学奖 大村智 北里大学特別荣誉教授 成就：开发寄生虫传染病治疗药物 2014 物理学奖 赤崎勇 名城大学教授、名古屋大学名誉教授 成就：发明蓝色发光二极管（LED） 天野浩 名古屋大学教授 成就：同上 中村修二(美国籍) 美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授 成就：同上 2012 生理学或医学奖 山中伸弥 京都大学iPS细胞研究所所长、教授（获奖时职务） 成就：开发出可以分化为多种组织细胞的“人工多能干细胞（iPS细胞）” 2010 化学奖 根岸英一 美国普渡大学特聘教授（获奖时职务） 成就：在“有机合成中的钯催化交叉偶联反应”方面做出贡献 铃木章 北海道大学名誉教授（获奖时职务） 成就：同上 2008 物理学奖 南部阳一郎（美国籍） 美国芝加哥大学名誉教授 成就：发现“自发对称性破缺机制” 小林诚 高能加速器研究机构名誉教授（获奖时职务） 成就：提出从理论角度阐释了“自发对称性破缺机制”的“小林益川理论” 益川敏英 京都大学名誉教授（获奖时职务） 成就：同上 化学奖 下村修 美国波士顿大学名誉教授（获奖时职务） 成就：发现并开发“绿色荧光蛋白质（GFP）” 2002 化学奖 田中耕一 岛津制作所特别研究员（获奖时职务） 成就： 开发出生物高分子质量测定和结构分析方法 物理学奖 小柴昌俊 东京大学名誉教授（获奖时职务） 成就：在全球首次通过设在岐阜县的基本粒子观测装置神冈观测器观测到了中微子 2001 化学奖 野依良治 名古屋大学理学系教授（获奖时职务） 成就：使用手性分子催化剂实现合成手性物质的不对称合成反应的研究 2000 化学奖 白川英树 筑波大学名誉教授（获奖时职务） 成就：发现了导电性塑料聚乙炔 1994 文学奖 大江健三郎 作家 成就：通过《个人的体验》（1964年）等作品，打造出现实与神话紧密融合的想象世界，以具有冲击力的文字刻画出现代人的群像 1987 生理学或医学奖 利根川进 美国麻省理工学院教授（获奖时职务） 成就：发现“抗体多样性的遗传机制” 1981 化学奖 福井谦一 京都大学工学系教授（获奖时职务） 成就：提出关于化学反应和分子电子状态的“前线轨道电子理论” 1974 平和奖 佐藤荣作 前首相 成就：提出“无核三原则”等思想，为太平洋地区的和平做出贡献 1973 物理学奖 江崎玲於奈 美国IBM沃森研究所主任研究员（获奖时职务） 成就：在实验中发现了半导体隧道现象 1968 文学奖 川端康成 作家 成就：通过代表作《伊豆的舞女》（1927年）和《雪国》（1935-1937年），以细腻的感受性展现了日本人精神世界的深层内涵 1965 物理学奖 朝永振一郎 东京教育大学教授（获奖时职务） 成就：认为超多时理论可以有效解决氢原子光谱观测数据与预测值的偏差问题，提出了由此发展形成的“可重正化理论” 1949 物理学奖 汤川秀树 京都大学理学系教授（获奖时职务） 成就：从理论层面预言了存在将原子核质子和中子结合起来的粒子——介子

标题图片：获得诺贝尔化学奖的东京理科大学名誉教授硖合宪三在记者会上接过花束（2026年10月7日22时于东京都新宿区，共同社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。