高市内阁支持率6月上半月走低，或有诽谤视频问题的影响

日本信息库

日本8家主流新闻机构6月实施的舆论调查结果显示，高市早苗内阁的支持率分布在51.0%至69.0%之间，4家机构的数据同比下滑，3家上升，1家大致持平。6月上半月的调查数据均出现同比下降，下半月呈现分化趋势。

上半月三大机构数据均下滑

6月上半月的调查显示，NHK调查的支持率同比下降0.6个百分点至60.1%，时事社调查下降5.1个百分点至54.3%，产经新闻下降2.7个百分点至65.3%，时事社和产经新闻的数据创高市政权上台以来的历史最低值。

关于支持率下降的主要原因，时事社分析认为，可能是因为首相阵营被曝出在去年自民党党首等选举期间在社交媒体上传播抹黑其他候选人的视频”。在时事社的调查中，关于首相对诽谤视频问题的解释，表示“不能接受”的受访者最多，占比达到40.4%。

6月下半月略有好转

6月下半月调查数据呈现分化趋势。读卖新闻调查的支持率同比上升5个百分点至69%，日经新闻同比持平，维持在60%。关于支持率上升的原因，读卖新闻分析称，可能是因为政府和朝野各党共同召开的实务者会议，提出了下调消费税率的方案，还有美国和伊朗宣布达成停战协议。另一方面，共同社调查的支持率同比下降5.5个百分点至55.8%，创下政权上台以来的最低值。即便同样是在下半月实施的调查，上升和下滑，数据参差，无法断言6月下半月出现了恢复迹象。

从时事社调查的支持率变化来看，政权上台不久后的2025年11月达到最高值63.8%，之后七个月下降了9.5个百分点。但与石破茂政权末期的25%到30%水平相比，仍是其近两倍的高水平。关于支持高市政权的理由，列举“具有领导力”的受访者最多，占比达23.0%，关于不支持的理由，列举“无法信任”的受访者最多，占比为9.2%。

标题图片：各国首脑在G7峰会上合影留念。左起依次为美国总统特朗普、肯尼亚总统鲁托、法国总统马克龙、日本首相高市早苗，2026年6月16日，法国埃维昂莱班（记者团代表摄影，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。