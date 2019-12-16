被烧毁的“琉球王朝故宫”

日本进阶

有着450年历史的琉球王国之象征——首里城，在一场火灾中毁于一旦，令人痛心万分。本文作者给我们讲述了一些首里城不为人知的故事。

10月31日是我的生日。感谢我的母亲在万圣节这一天生下了我，让我无论身在哪座城市都能够愉快的过生日。

但是，对于我个人乃至全体日本人而言，今年的万圣节却是一个让人非常不愉快的日子——当天凌晨，位于冲绳县那霸市中心的首里城突发火灾，正殿、北殿、南殿瞬间成为了一片火海。

公元1429年，尚巴志（1372至1439年）创建了琉球王朝，并模仿北京的故宫建成了一座王宫。这座宫殿便是首里城。直到1879年日本政府将琉球合并到冲绳县为止，首里城一直是“琉球王朝的故宫”。

1945年，第二次世界大战进入末期。在4月至6月进行的“冲绳之战”中，首里城因遭受美军的空袭而烧毁殆尽。战争结束后，冲绳曾一度被美国占领，后于1972年重回日本的怀抱。1992年，日本举行了纪念冲绳回归二十周年系列活动，首里城也因此得以整体复原重建。

复原重建完成之后，我曾花了整整一天的时间参观了这座“琉球王朝的故宫”。对于那被染成了朱红色的正殿，我至今仍记忆犹新。

步入其中，首先映入眼帘的是柱子上的绿色花纹，让人不禁联想起了普照在琉球大地上的阳光以及这片土地上的青山绿水。定睛观瞧，出现在各处的仿龙头装饰，显然就是模仿了故宫里的式样。登上二楼，更是可以看到被称为“御差床”的豪华龙椅。

其实，首里城最突出的特点是，正殿左侧的北殿是石制的中国式建筑，而右侧的南殿则是原色木制日式建筑。如此另类的宫殿，世界之大，唯冲绳独有。

对于为什么要采用这种“双拼”的建筑模式，在首里城里陪我的冲绳本地人给出了这样的答案——因为琉球王国没有军队，而且还要向中国和日本两个国家朝贡。

也就是说，如果中国明、清两朝的“册封使(即皇帝派来的使者)”来了的话，琉球王就会前往北殿，用中国方式招待来使。如果萨摩藩（今日本鹿儿岛县）的官员来了的话，琉球王会去南殿，用日本方式招待来使。

首里城的这种建筑模式充分反映了琉球王国的苦恼——必须时刻顾及中国和日本这两个邻国。另一方面，琉球王国通过在中国和日本之间做中转贸易，实现了长达450年的繁荣昌盛的局面。

时至今日，我仍记得当年冲绳人告诉过我：

“从1392年到1869年，琉球王朝派遣了81位名为‘官生’的公费留学生前往明、清两朝。与此同时，各地还涌现了约1200多名名为‘勤学’的私费留学生。这些留学生把中国先进的文化和技术带回了琉球王国。

日本方面，1603年德川家康创立了江户幕府。六年后，德川家康派遣3000多名萨摩藩士兵，乘坐约100艘战船攻打琉球王国。之后还将琉球王国的尚宁王扣押在日本长达两年之久。从那时起，琉球王便负有了‘向江户（东京）派送使节’的义务。

1868年，日本依靠萨摩藩的力量推行了明治维新，并由此终结了持续近700年的武士时代。而萨摩藩之所以财力雄厚，并且通晓世界形势，完全应该归功于萨摩藩与琉球王国的频繁的贸易来往。琉球是中转贸易的聚集地。坐拥当时东亚最先端的人、物、钱，以及信息。但是，对琉球人来说，最大的不幸莫过于，由于萨摩藩日渐富强，明治维新结束后的1879年，琉球王国被旧萨摩藩‘灭国’了。”

140年后，这座曾被誉为“东亚贸易之心脏”的首里城又在短短几小时内被毁于一旦。我写下本文的时候，距离火灾发生已经过了一周。目前，起火的具体原因仍在调查中。

根据那霸市消防局和那霸警察署披露的消息，火灾发生时，首里城内有3名警员。当天凌晨2点34分，正殿的防盗传感器发出火警信号。警员赶到现场时，正殿已经升起了黑烟。于是，警员立即联系了消防队。但是，火势蔓延的非常快。消防队赶到时，正殿已经基本烧毁。

对于这场火灾，人们感到非常意外的是，首里城内竟然没有设置喷水灭火装置。根据联合国制定的相关规定，位列世界遗产名录的历史遗迹必须严格设置消防设备。但是，真正的首里城在1945年已经在美军的空袭中烧毁殆尽，现在的首里城只不过是一个复制品。而位列世界遗产名录的是“首里城原址”，并不是复制品。所以，城内没有设置灭火装置，似乎也并不涉及违规。

火灾已经发生，首里城已然烧毁殆尽，现在无论怎么说怎么做都已经于事无补了。

事发后，一位冲绳老奶奶痛哭流涕地表示：“觉得活着很难受”，还有一位冲绳中年男士伤心地说“这是我自出生以来，遇到的最悲伤的事情”。就连住在1600公里之外东京的我，都特别难过，就更别提冲绳当地的居民了。

火灾发生一周之后，大家终于把关注的焦点集中到了“怎样再次复原首里城”这个话题上。但是，再次复原，谈何容易。

据说，用于建造首里城的木材不是当地产的，而是从中国台湾出口到冲绳的丝柏木。台湾的木材供应商表示，从保护森林的观点出发，台湾已经严令禁止砍伐丝柏。所以，暂时无法确定能否再次提供同类、同数量的丝柏木。1992年复原首里城的时候，日方已经和台湾森林管理局进行了深度的交涉，最后在约定了“今后不会再次提出要求”之后，台湾方面才勉为其难的砍伐了大量的丝柏。

此外，冲绳方面虽然妥善保管好了首里城的设计图，但是组装柱子和涂灰泥漆的木匠和其他工匠，很多都已过世。尤其是，重建首里城需要约22万片红瓦，但现在能够制造红瓦的工匠已经所剩寥寥。

近几年，很多中国游客访问冲绳，在刚刚过去的9月里，赴冲绳观光旅行的中国游客多达65300人，较去年同期增长了24.9%。这些中国游客之中的大部分人应该都参观了冲绳的象征性建筑——首里城。

冲绳的首里城就是日本的首里城，也是亚洲的首里城。衷心希望那个红瓦绿柱、极致豪华的宫殿可以尽快恢复曾经的模样。

撰文：日本《现代周刊》副主编 近藤大介

图/文转载自《经济观察网》