日本人的新宠“迷你猪”

日本进阶

养个宠物是很多人的爱好。确实，那些可爱的小动物能带给我们很多的乐趣。但是，在遇到衰老、生病和死亡这种痛苦艰难的时候，你是否能负担起责任，耐心地去呵护它们呢？在喂养之前你有没有做好充分的心理准备？

从猪瘟到肉涨价，在微博上看到很多关于猪的谈论。这让我想起上小学的时候，校园的一角有个校办猪场。同学们课间或下课后争先恐后去拔猪草喂猪。下小猪的时候更是有空就往猪场跑。那是自给自足的年代，养猪对我们的生活质量有着直接的关联，小猪的可爱也至今难忘。最近，在网上偶然看到日本也正在悄悄地兴起养猪热，但不是为食肉，而是作为宠物的“迷你猪”热潮。

就在11月初又有一家“迷你猪”咖啡店在东京时尚的原宿一带开业。和其他宠物咖啡厅一样，在那里你可以和小猪玩耍，吃饱了的小猪会卧在你怀里享受你的爱抚，或偎依在你的身旁，还会听你的口令乖乖地坐下，不论是睡相还是叫声都让你忘却疲劳和烦恼。

人们常认为猪是个很懒的动物，其实不然。有统计显示，猪用来躺下的时间只占生活的6%，而31%的时间用来寻找食物和探索，翘翘的猪鼻子就是在寻找树根、果实和蚯蚓过程中发达起来的。还有21%的时间用来挖穴，14%的时间用来散步。母猪为了找到合适的地点生下小猪，能走上几十里路。猪的记忆力和学习力很强，会记住吃饭睡觉和厕所不同的地方。嗅觉也非常敏感，可识别埋在地下的树根果实等。猪没有汗毛孔，不会发出令人不爽的异味，而且小猪猪很聪明，会敏感地察觉到你的喜怒哀乐，非常适合作为宠物饲养。剑桥大学唐纳德布鲁姆教授的研究表明，猪猪比狗狗的智力更高，比三岁的孩子还要聪明呢。虽然1995年美国电影《小猪宝贝》里的巴比过于拟人化，但其可爱是毫无质疑的。自从美国的明星们开始把迷你猪当作宠物饲养，日本也随之流行起来。在住宅区里偶尔会看到有牵着小猪猪散步的人。

现代人的生活节奏越来越快，网络的发达给我们提供方便的同时，也让人越来越孤独。居家办公减少了上下班挤车的痛苦，却也减少了人与人的接触。视频交流可以解决问题，但感受不到握手或拥抱的温暖。核家庭代替了三世、四世同堂的大家庭，亲情日趋淡薄。上班族精神负担越来越大，于是，更多的人把精神寄托转移到了宠物身上。宠物已经从看家、抓耗子等帮手的作用，变成陪伴、交流和情感释放的对象。宠物不再吃人的残羹剩饭，而是有自己的专用食品和专有空间，成为家庭成员之一。

日本街头有很多宠物专卖店，大的商城、百货店也几乎都有宠物专柜，宠物用品和食品专柜。小动物诊所和小动物兽医连年持续增加。特别是东京增加最为明显。如今东京的兽医诊所大约有1780多家，有一大半是一名大夫独当一面。据统计虽然实际宠物的数量正在呈减少的趋势，但平均每户为宠物的开支持续增加。除了食品、美容、宠物玩具以外，最大的开支是看病和医药费。随着宠物寿命的增长，宠物的高龄化对应措施也成为越来越受关注的问题。饲养者对宠物医疗的需求越来越高，越来越多样化。

我住的公寓不允许养猫狗之类的宠物，而家门口的小路上，从早到晚都有遛狗的人通过。附近有一家兽医院兼营美容和旅馆，大大的橱窗，每走过那里可以看到毛茸茸可爱的小狗狗或是貌似凶猛的大型犬乖乖地站在吹风台上让美容师吹干剪齐洗净的美发。剪短耳朵和尾巴的杜宾犬飒爽威武，猪猪悠闲自在，有一次还看到一只乌鸦！兽医说它的翅膀受了伤飞不动了。等治好了再放飞。

不远的一户，我搬来的时候就看到他家养了许多鸽子，在重建的时候，他特地为鸽子做了一个小阁楼。每天早上7点钟，一群鸽子打着响铃迎着朝阳银光闪闪在空中盘旋。从地上到天空宠物和我们生活在一起，于是问题也随之而来。遇到台风地震等自然灾害的时候，怎样带着宠物避难，宠物生病怎样治疗和护理。宠物不仅有灵力可爱给我们欢乐的一面，也会变得痴呆老朽需要人们看护的时候。怎样为宠物养老送终都成为切实的问题。看到国内有因为狗狗看病太贵，便把它摔死了的报道，非常痛心。在日本也有人偷偷抛弃生病或老朽的宠物。有时新闻里有报道某条河中发现外来种，长得过大的鱼、龟或蛇等给原有生物带来威胁。这些外来种大多因为家里饲养空间有限而被抛弃掉。这一系列的问题，我们都必须认真面对。

日本1973年制定了《动物爱护及管理法》，并经过三次修订至今。它的目的是防止虐待动物，既要爱护又要切实管理，防止危害和扰民。饲养狗狗的时候要在居住区登记，打预防针等。养宠物不仅需要爱更需要责任。爱是冲动，长久共处，责任是不可缺少的。特别是在老、病、死等痛苦艰难的环节是否能够耐心地呵护，需要在喂养之前做好充分的心理准备。

在日本如果猫咪得了癌症，打一针也要上万日元（人民币上千元）。针对这样的情况，在日本有十多家保险公司提供宠物保险。主要以猫狗为对象，也有的包括小动物、鸟类和爬虫类。保险内容有宠物因精神紧张拉肚子、误吞食异物、交通事故，甚至清洗牙齿和被跳蚤叮咬造成皮肤炎症等。还更加具体到针对长体狗狗容易患椎间盘突出，短毛猫咪容易得尿结石等。除了宠物本身的保险，也有对对方的保险，比如将对方咬伤，把对方东西损毁，宠物之间打架把对方宠物伤害等等。

对于饲养宠物的法律制度管理体制固然需要不断健全，但最关键的仍然在于饲养者的意识和爱心，在于我们的责任感。如果没有条件或担当不起这一份责任的话，常去宠物咖啡坐坐也许是最好的选择。

图题及文内照片：作者提供