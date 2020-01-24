日本进阶

转眼又迎来新的一年，首先祝福朋友们新年快乐，万事如意，幸福安康！

中国过阴历年，日本过阳历年，但过年的气氛是一样的。在中国，年饭的特色之一可以说是北方吃饺子，南方吃年糕。我母亲是南方人，所以每逢过年，我家必定要吃年糕。妈妈一边端上我喜欢的炒年糕，嘴里一边念叨着“年糕年糕年年高”。据妈妈说她小的时候外婆也是这样做的。来到日本以后，在寄宿的日本人家，元旦一大早的餐桌上也有烤年糕和煮年糕，感到格外亲切。

但令人痛心的是，欢欢喜喜过新年的日子里，日本每年都有因吃年糕噎死的人事情发生。有日本朋友感慨说，这也是日本新年的特征之一，导致她养成了一个习惯，新年里第一次拿到报纸，必会查看这类事故的报道。当然今年也不例外，元旦的三天假日里，东京都内61岁至98岁的男女，有17人因吃年糕噎住喉咙被送到医院急救，其中一位70岁老人不幸死亡。为此，东京消防厅再三呼吁大家吃年糕的时候一定要切成小块，细嚼慢咽。

那么，为什么日本老人不惜性命也要吃年糕呢？

我们知道日本人自古靠种稻子为生，以大米为主食。日语中，“吃饭”里的“饭”指的就是“米饭”。听我的大伯说，当年他在日本留学时，常常米饭加一个腌制的梅子就是一顿饭了。稻米是人们生命的源泉，稻米中蕴藏着生命力，而这一生命力可以说就凝聚在用稻米酿造的酒和打制的年糕中。年糕对于日本人来说具有特殊的神圣意义，因此，在日本人特别是上了年纪的日本人看来，“不吃年糕怎么能叫过年？！”



镜饼

由于种稻子受到气候的影响，在火山地震台风等自然灾害接连不断的日本，人们对大自然的敬畏便反应在种植稻谷中。每到过年，人们想要把水稻中的精灵献给神，感谢过去一年里大自然神灵的恩惠，同时祈祷在新的一年里神灵继续保佑吉祥好运。于是到了年底，不论城市还是乡村，从幼儿园到敬老院，各地都用当年的新米打年糕，家家摆设一种叫作“镜饼”的年糕装饰，准备迎接神灵。据说这样的做法早在一千二百多年前就开始了。如今的装饰大多是双层白色或一层白色一层粉红色的扁圆形年糕，直径和高低根据摆设的地点位置各不相同，底层大一些上层小一些。为了不使年糕干燥发裂，保持新鲜美味，它们大多包装在密封的塑料壳里。近年来为了让人们吃起来方便，外观虽然与以往相同，但很多密封塑料壳里装的，都从一整块年糕变成了几块小包装年糕了。把年糕放在一个木制的台上，铺上供奉用的红白纸，在年糕上面再摆放一个带叶子的柑橘，上面插上一面小扇子。还有的在年糕上摆设可爱的年兽，招财猫，或在年糕中间打上梅花结等。每个地区有该地区的习惯样式，一般来说，农家装饰稻谷、黑豆；渔家则装饰干鱼虾贝等，向神灵报告丰收的喜悦。人们相信神灵下凡来到家家户户时，会将祝福留在镜饼里，带给人们新的一年里的丰裕和力量。而元旦吃年糕，就是把神灵的祝福分享给每一个人，祈祷新年健康长寿。

元旦早上吃的煮年糕的名字在日语里叫“杂煮”，顾名思义，年糕汤里会加入多种食材。每个家庭都有自己独特的杂煮做法。总的来说，大致可以分为以东京为代表的关东风味和以京都为代表的关西风味。关东风味是酱油底的鲣鱼海带清汤，关西风味是白色味噌酱汤。关东以武家为中心，将“制敌取胜”寓意于年糕中，年糕切成长方形放入杂煮中；关西则祈求万事圆满，年糕做成圆饼形放进杂煮。年糕汤里往往会加入胡萝卜、牛蒡等根菜，菠菜或白菜等叶菜，有的还放些鸡肉等，非常美味。食材都是选用当年丰收的农产品，表示感谢神灵过去一年的守护，祈祷新的一年风调雨顺平安富庶。

年糕除了杂煮以外，还有许多其他的吃法，有甜有咸，数不胜数。比如，在火上烘烤得外表香脆里面糯软，然后涂上酱油用紫菜包起来吃；或者烘烤后放在红豆汤里吃，还有各类豆馅儿年糕、豆面儿年糕等，商家甚至开发出了年糕冰激凌，也非常好吃。

不管是甜口还是咸口，是出于传统还是追求美味，在日本，男女老少都喜欢吃年糕。年糕绝对是新年必不可少的食品，可随之发生的意外也连年不断，甚至让合家团聚变成生离死别。日本的消防厅年年呼吁人们吃年糕的时候多加小心。年糕制造厂家也绞尽脑汁来改进年糕商品。有的厂家把年糕做成棍状，或者在成块的年糕上切出十字沟槽，让消费者能简单地把年糕掰成更小的四块，又把年糕做得薄一些，使其更容易咽下，以尽可能保证食用者的安全。可商家的防范措施再精细，最终还是要靠我们在吃年糕的时候自己多加小心。

在过年的欢乐气氛中，千万不可放松警惕。细嚼慢咽才能保证健康愉快度新年。让我们借着吃年糕来讨个吉利，祝愿工作生活一年更比一年高！

题图及文内照片：日本网