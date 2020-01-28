从一场说走就走的旅行看日本人怎么过年

日本进阶

浴场的排队、大型购物中心的拥挤以及人潮汹涌的神社参拜，看看中国夫妇是怎么在日本过新年的……

2019年接近年末的时候，笔者国内的大学同学突然发来微信“年末去日本，在日本迎接2020年”。 日本，他20多年前因公出差不止来过一次。十多年前开始，他同家人一起跟团走过日本的几条黄金旅游线路。熟悉和好感让他觉得日本有许多需要慢慢品味的地方，得知航空公司年末优惠的旅游套餐，他决定来一次说走就走的日本自由行，邀上另一位同学，两对夫妻来名古屋和冈山看望老同学。

事前，笔者打算推荐名古屋的著名观光设施和饮餐店，网上检索才知道元旦前后10天左右，名古屋的所有历史文化景点和产业观光设施、包括那些有特色的居酒屋都关门歇业。由此笔者才想起曾经在元旦期间外出找不到吃饭的地方，平日车水马龙的商业区没有行人，也没有店铺的灯光，只有冷风吹过的安静祥和。

朋友问日本人过年都去哪儿？想体验日本人的过年。找到了最符合时令的旅游主题，体验日本当地人过年的行程就这样愉快地确定了。

喫茶店的早餐

早上9点多，我们去喫茶店早餐。

名古屋的早餐文化在日本独树一帜。早餐时间段，如果要点一杯纯正的咖啡，还能免费得到一块土司面包和一个煮鸡蛋或者是其他面包套餐。一边喝咖啡一边浏览店里放置的各种报刊杂志，这就是名古屋人假日最惬意的早晨时光。



一杯咖啡价格的早餐

名古屋的喫茶店早餐优惠服务有约60年的历史，它不仅引导了人们的咖啡消费，喫茶店的咖啡早餐文化也根植于名古屋市及周边市民的生活习惯当中。最有代表性的喫茶店是名为Komeda（コメダ珈琲）连锁店，它不仅遍布城市大街小巷成为街区的地标性服务设施，浓郁的咖啡和店内昭和时代的氛围营造出的温馨空间让人们把这里当作居家客厅的延长线。据媒体调查，在名古屋当熟人朋友会面或家人休息的时候最容易想到的去处便是Komeda。在Komeda喫茶是名古屋特有的一道市民生活风景。



Komeda咖啡店（来自网上）

当我们一行进入一家Komeda时，坐席几乎满了。年末放假，店内除了一些老年常客之外，全家老少、成群结伴的学生以及年轻男女都以他们喜欢的方式享受着早餐时光。

我们点了标准套餐，咖啡和土司加上蔬菜色拉，朋友们对面包和圆白菜都赞不绝口。Komeda不仅讲究咖啡的原料和烘培，所有连锁店的面包也是Komeda自家生产的。在保持鲜度和口感方面都有特殊的管理程序，这些都是Komeda品牌背后的努力。笔者还顺便告诉他们，爱知县是日本最早种植圆白菜的地区，冬季圆白菜的生产量为日本全国第一。

休闲“泡汤”时间

早餐后我们去了名古屋市内的一个大型浴场（スーパー銭湯）。



室内浴池（UTOPIA TAKARA 提供）

日本公共浴池泡澡的习惯几百年前就有了。高速经济发展之后，住房状况的改善和生活方式的变化使人们不再每天外出泡澡，居民区的市井公众浴场逐渐减少。尽管在家泡澡每天必不可少，休假的时候人们还是喜欢去温泉或宽大的浴场享受享受一番。在没有温泉资源的都市城镇，集泡澡、健康美容、饮餐、娱乐一体的综合性休闲设施成为泡澡和休闲养生服务的主流，大型浴场的服务内容和形式的变化不仅延续和丰富了日本的泡澡文化，也为人们合家欢聚、亲朋好友增进交流提供了具有健康、优雅、和睦、舒适元素的休闲场所。感受日本民众逢年过节的方式，大型浴场是非常值得一去的地方。



屋外浴池（UTOPIA TAKARA 提供）

为了让国内客人有心理准备，我提前告知他们日本的温泉和浴场不能穿衣服。他们说，多年前在北海道有过泡温泉的经历，第一次在他人面前赤身裸体的确有过不安，看看周围都神情自若，入乡随俗的想法抹去了那份不自在的感觉，渐渐地接受了这种原生态的休闲形式。

在前台，服务员递给我们每人一个手提袋，里面有大小毛巾和浴场专用的浴衣。泡澡桑拿后可以去咖啡厅和餐饮处享受美食、或去游戏中心、或到活动中心舒展身体、或去电影院和漫画图书室让心灵得到升华。大小不同的休息室和随处的可见的沙发座椅能让客人完全不受打扰地放松心情和静心养神。

这里如同在家一样不必在意衣着，又可以选择很多休息方式。尤其是对带小孩的家长来说，孩子们安全而开心地玩着吃着，大人们也能轻松地陪伴也能自行消遣。如果不是特别拥挤的日子，不必在意时间的男女老少都能在这里找到适合于自己的休息场所和放松方式。



婴幼玩乐室



学龄前儿童玩乐场

这里也为那些工作繁忙的人们提供了泡澡放松和工作两不误的方便。在漫画图书室设有电脑专用席，可以安静地办公，处理邮件等，也可以坐着看书，还可以躺着休息。

这种老少皆宜的休闲方式渗透在日本的大小城市，大众化的价格和消费引导形成了日本人消除疲劳、恢复身心的特有文化。不同地方的设施都有当地特色的文化娱乐和饮食。把巡游各地温泉或浴池作为兴趣在日本也十分常见。



名古屋风味套餐和健康特色套餐

在换衣间，笔者注意到我们同行三人的衣柜不在一起，换衣服的位置彼此看不到对方，这大概是服务台特别用心的安排。尽管日本人习惯在浴场裸体，但有人却不希望被熟人看到脱换衣服的过程。如果穿有体型矫正功能的用品，佩戴了有医疗协助功能的器具，甚至自己的内衣等等这些都是不愿意让人看到的，前台服务员的安排巧妙地为客人保护了隐私。



换衣间（UTOPIA TAKARA 提供）

洗完澡后的化妆间也有同样的考虑。每个座位的镜台之间有隔板，这样可以挡住化妆的过程。尽管可以与他人素面相视，却不想让其他人看到遮掩瑕疵的过程。虽说只是浴场，这种为客人着想的硬件设计和人性化服务完全与高级酒店相媲美。



化妆间（UTOPIA TAKARA 提供）

除了松散随意的休闲，对于家人喜庆或职场联欢活动，人们也喜欢选择这样的场所。我们预定的午餐‘会席料理’被设在宴会包间，会席料理是比较正规的宴会形式，料理的色、香、味、及餐具的搭配和上菜形式都有一定的讲究。尽管每道菜都是小碗碟，有的甚至只有一个筷头那么一丁点儿，27道之多的料理让我们都无法吃完自己的那一份。朋友们感叹通过这次的会席料理更深层地体验和了解了日本的饮食文化和服务。

参拜神宫

酒足饭饱之后去神社，这是日本人过年必须要做的事情——参拜神社。名古屋最有名的热田神宫是日本最古老和地位最高的神宫之一，因为这里奉祀着日本历代天皇传承象征皇位继承的三件神器之一的草薙剑，因此它是仅次于伊势神宫的大神社。除了过年期间远近的民众会特意来参拜之外，作为名古屋市的重要文化景点，每年近650万人参拜者到此。

在通往主要建筑‘本宫’的‘参道’途中要经过三个形状如汉字“开”的木制牌坊建筑，日语叫“鸟居”。神宫（社）被视为神域，鸟居是人间凡尘与神域的划界标志。与中国的庙宇不同，神宫（社）的本宫建筑本身是被参拜的对象，参拜的内容只是面向本宫行礼祈愿。因为新年期间的参拜者人山人海，维持秩序可能会动用警察，其壮观程度可想而知。

其实人们真实感觉到神灵的护佑莫过于参拜结束后的抽签。每一个人都急不可耐地展开签条，确认这一年的运气好坏，仔细读着签条上神灵对自己这一年应该如何为人处事的告诫。



排队买签和读签文的人们

夜色里的居酒屋

朋友们早就从各种渠道了解到日本的居酒屋了，由于语言不通他们不曾进过本地大众化的居酒屋。为了陪同他们体验居酒屋，我预约了一家经常路过却不曾踏入的居酒屋。在一阵高声吆喝中我们被引到店铺里面的坐席，这里不像普通餐厅那么宽敞，狭小拥挤和店员们不断的吆喝声让客人们都能卸下身上的包袱，零距离地接触和拉着嗓门儿说话增加了彼此间的距离。店铺台前的客人都是清一色的年轻男性站着喝酒谈笑风声。

我们也点了下酒的烧烤小菜，一轮酒喝完我们又进了第二家——具有名古屋特色的炸鸡翅专门店。坐在榻榻米上慢慢吃，邻桌的客人都是年轻女性，有喧闹的也有安静的。风格截然不同的两家居酒屋让朋友们领略了夜色下才能感受到传说中的日本风情。

乘错了新干线的班次

结束了名古屋的行程，朋友们乘新干线去看望在冈山的另一位同学。可是在乘车的时候，他们一不留神乘上前面一趟不去冈山的车，在寻找座位的时候才发现这个错误。乘务员经过查询确认，告诉他们在大阪下车能赶上下一趟去冈山的车，并在到达大阪后亲自把他们带到换乘的站台。几分钟后那趟本来应该搭乘的新干线按时进站，他们有惊无险地找到座位。年末最后一天，车厢的过道上挤满了没有座位的乘客，他们的座位却是空着的。



新干线站台



每隔几分钟就有一趟同方向的车次进站、发车。确认出发的车次要看指示牌的最上排

对这个有惊无险的小插曲，朋友们风趣地说，花一次钱乘了两趟车——赚了。这个过程也让他们体验了日本乘务员的亲切和敬业。朋友们发自内心地称赞，日本乘务员真是棒棒的。所到之处受到周到的服务之外还要被连声感谢，这让他们感觉出与国内的差异。

曾读到过台湾知名画家、诗人与作家蒋勋先生关于旅游的意义文字。他说，旅游是很大的反省，是用异文化去检查自身文化很多应该反省的东西。比较里面，才了解文化的不同，没有优劣。人不可能没有主观，可是慢慢在旅游里面，修正自己的偏见跟主观，才是好的旅游。即使只是参加旅行团，也可以有不一样的体验跟视野。所以我觉得任何一个旅游都值得，因为只要一对比，你都会回来检讨自己的生命意义和价值。

朋友们在冈山市跨年，那个安静的城市给了他们精致祥和的过年感觉。而另一位全程在名古屋送旧迎新的朋友经历了浴场的排队和大型购物中心的拥挤以及人潮汹涌的参拜神社之后说，日本过年太有节日气氛了，到处都是全家老小出行、亲朋好友同伴们的欢声笑语。他们看到的都是日本人的过年景象，不同的地方有不同的风采。他们都说不虚此行，还会再来。

标题图片：神社参拜结束后抽签，抽到凶签，据说要把签系在神社的绳子上

文/图 欧陽蔚怡 【社团法人 异文化理解研究会】法人代表

载自JST客观日本编辑部